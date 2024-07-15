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Деньги из Нацфонда направят на покупку акций "Казатомпрома"

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Флаги Казахстана и нацкомпании "Казатомпром"
Флаги Казахстана и нацкомпании "Казатомпром". ФОто: t.me/kazatomprom_official

В правительстве РК приняли решение приобрести в Национальный фонд акции АО "Казатомпром" на общую сумму в 467,4 млрд тенге. Однако общая сумма изъятий будет больше. Подробнее читайте на NUR.KZ.

В Казахстане внепланово планируется изъять значительную сумму средств из Нацфонда. Как сообщили в Национальном банке РК, правительством в целях финансирования республиканского бюджета было принято решение о приобретении акций АО «Казатомпром» в Национальный Фонд на сумму 467,4 млрд тенге.

Примечательно, что общая сумма изъятий окажется больше, так как в рамках реализации этого решения Нацбанк осуществит конвертацию иностранной валюты в тенге на сумму порядка 970 млн долларов.

Однако на рынок поступит не вся сумма сразу.

Чтобы не оказать сильное влияние на сбалансированность валютного рынка, Нацбанк планирует осуществить равномерную продажу средств в течение 4 месяцев – по 243 млн долларов ежемесячно, а также провести провести разовую конверсионную операцию путем прямой продажи активов Нацфонда в свои золотовалютные резервы.

Как отмечают в отечественном центробанке, данная мера является исключительной, призванной обеспечить нейтрализацию влияния разовой конверсионной операции на валютный рынок.

Напомним, Нацбанк регулярно осуществляет трансферты из Национального фонда, которые в 2024 году заметно поддержали курс тенге. Однако с уменьшением их объемов, начала слабеть и сама национальная валюта.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2133987-dengi-iz-nacfonda-napravyat-na-pokupku-akciy-kazatomproma/

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