Инвестировать пенсионные накопления казахстанцев в бизнес предложил Токаев

На расширенном заседании правительства Касым-Жомарт Токаев высказался об использовании активов ЕНПФ и дал поручения правительству и Нацбанку, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Определенные успехи здесь есть у отечественного автомобилестроения. Но теперь нужно последовательно переходить на более сложный уровень сборки автомобилей. Таким же образом надо укреплять и другие перспективные отрасли обрабатывающей промышленности.

Одновременно следует ориентировать бизнес на то, что после насыщения нашего рынка ему предстоит выходить на экспорт. Это станет показателем высокой конкурентоспособности отечественных предпринимателей.

Ключевым условием динамичного роста промышленности является обеспечение реального сектора долгосрочной ликвидностью. Одним из решений этого вопроса может стать эффективное (подчеркиваю – эффективное) использование активов ЕНПФ. При этом, конечно, требуется обеспечить сохранность пенсионных денег. Поэтому нужно тщательно подойти к отбору проектов, реализация которых будет способствовать диверсификации и индустриализации экономики", - заявил Токаев.

В связи с этим глава государства дал поручения новому правительству.

"Вовлекать пенсионные активы в экономический оборот надо исключительно на рыночных условиях. В этом вопросе ответственность перед вкладчиками как никогда высока. Если потребуется, правительству следует субсидировать ставки по проектам, реализуемым за счет средств ЕНПФ.

Не нужно создавать различные искусственные прокладки в виде квазигосударственных структур, а следует активно задействовать банки второго уровня с их экспертизой и инфраструктурой. Необходимо стимулировать вовлечение банков в финансирование реального сектора экономики.

Правительству и Национальному банку предстоит провести эту работу в тесном взаимодействии друг с другом. В целом Национальный банк должен придерживаться рациональной общегосударственной политики, направленной на контроль инфляционных процессов и рост экономики", - заявил Токаев.

Отметим, что пенсионные накопления, хранящиеся в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ), вкладываются в различные компании и проекты. Ранее мы подробно рассказывали, как используются пенсионные накопления казахстанцев.

В частности, в самом фонде подчеркивают, что деньги не просто тратятся, а инвестируются управляющими пенсионными активами – Национальным банком РК и управляющими инвестиционным портфелем (УИП).

Выбор конкретных инструментов для инвестиций осуществляется исходя из стратегии доверительного управляющего и его задач по обеспечению надежности и прибыльности вложений.

В том числе пенсионные активы инвестируются в государственные ценные бумаги и инструменты квазигосударственного сектора Казахстана. На них приходится более половины инвестиционного портфеля пенсионных активов.

Сейчас накопления также вложены в депозиты Национального банка (4,9%), в облигации и депозиты казахстанских банков второго уровня (5,9%), в акции и депозитарные расписки эмитентов РК (2%), а также в микрофинансовые организации (2%).