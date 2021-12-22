Рекорды инфляции: как менялись цены на товары и услуги в 2021 году в Казахстане

Иллюстративное фото: Freepik

Уходящий 2021 год стал сложным в вопросах ускорения инфляции для многих стран, включая и Казахстан. О том, на какие товары и услуги сильнее всего росли цены, читайте в материале NUR.KZ.

Тренд на подорожание продуктов питания в 2021 году затронул весь мир.

Этот процесс начался еще в 2020 году из-за пандемии и проблем с урожайностью в различных странах. Уже в декабре прошлого года указывалось на существенное подорожание мяса.

Соответственно, рост цен на социально значимые товары также не обошел стороной и Казахстан.

Некоторые виды продуктов побили рекорды по увеличению стоимости, включая превышение мировых показателей.

Рекордное подорожание продуктов

Уже по итогам января 2021 года овощи выросли в цене на 7,8% за месяц. А средний рост цен на товары и услуги составил 7,4%. В течение трех последующих месяцев отмечался умеренный рост цен.

Однако уже в мае были зафиксированы первый скачок цен и ускорение годовой инфляции до 7,2%.

Иллюстративное фото: Pixabay

При этом резкое подорожание за один месяц отмечено по следующим продуктам:

морковь – на 16,1% ,

, картофель – на 11,1% ,

, подсолнечное масло – на 3,3% ,

, капуста – на 3% ,

, сахарный песок – на 1,7% ,

, макаронные изделия и мясо птицы – по 1,3% ,

, мука и масло сливочное – по 1% ,

, молоко – на 0,8%.

А с начала года цены на морковь и картофель в мае выросли сразу на 39,6% и 34,9% соответственно.

Как отмечали аналитики, это было связано с неправильным распределением экспорта данных товаров.

В свою очередь, платные услуги в мае подорожали на 8%.

Иллюстративное фото: Pixabay

Рост инфляции и цен

В июне годовая инфляция достигла уже 7,9%.

При этом резкий скачок годового уровня с 9,3 до 10,6% пришелся именно на продукты питания. Инфляция сферы услуг ускорилась с 5,1 до 5,6%.

В июле к сильно подорожавшим видам продуктов питания присоединились капуста и некоторые виды мяса. А уровень годовой инфляции достиг 8,4%.

Так, капуста за месяц выросла в цене на 12,6%. Кроме этого подорожали свекла и репчатый лук: 9,1% и 8,2% соответственно.

Отдельно следует отметить, что подсолнечное масло в некоторых регионах подорожало почти в два раза за тот же период.

По итогам августа инфляция ускорилась уже до 8,7%. При этом по уровню подорожания подсолнечного масла Казахстан опередил мировые показатели.

Несмотря на значительный рост его производства, цены с июля по август увеличились на 2,2%. А с января 2021 года по август – сразу на 63%.

В среднем по стране литр подсолнечного масла в последний месяц лета стоил 760 тенге. Как отмечали эксперты, цены на масло могут продолжить рост.

В сентябре 2021 года уровень годовой инфляции достиг рекордного значения за последние 5 лет – 8,9%. В октябре ее ускорение замедлилось. Однако все же подорожанию подверглись яйца, макароны и хлеб.

А в ноябре прирост годовой инфляции впервые за последние 6 месяцев снизился на 0,2%. В итоге ее уровень составил 8,7%.

К этому моменту рост цен на продовольственные товары оказался наибольшим среди других компонентов инфляции – 10,9% за месяц. Подорожание платных услуг к ноябрю 2020 года составило 6,4%.

Иллюстративное фото: Guido Mieth / Getty Images

Чем отличаются инфляция и рост цен на продукты

При сравнении статистических данных можно выявить разницу между уровнями инфляции и подорожанием продуктов.

Например, рост цен на товары почти в 2 раза превышал уровень инфляции в некоторые месяцы.

Это связано с тем, что при выявлении инфляции используется более 500 видов товаров и услуг. Соответственно, даже если продукты сильно подорожали, то снижение цен на другие товары и услуги отражаются на общей статистике.

Это подтверждают и данные прошлых периодов, когда инфляция была невысокой.

Например, в летние месяцы 2020 года, в разгар пандемии коронавируса, годовой уровень инфляции составлял 7%, 7,1% и 7%, соответственно.

А стоимость продовольственных товаров, входящих в расчет прожиточного минимума, в эти три месяца опять же выросла почти в два раза – на 13,7%, 13,74% и 12,8%.

То есть инфляция отражает подорожание не только продуктов питания, а еще множества товаров и услуг, цены на которые могут долгое время не меняться и даже снижаться.

В свою очередь, личная инфляция казахстанцев может запросто превысить 20%, если считать ее по ценам в местных магазинах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1947337-rekordy-inflyatsii-kak-menyalis-tseny-na-tovary-i-uslugi-v-2021-godu-v-kazahstane/