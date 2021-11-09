На подорожание хлеба пожаловались в двух регионах Казахстана

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Жители двух регионов страны жалуются на повторное подорожание хлеба. Чиновники связывают это со стабильно растущими ценами на муку, электроэнергию и топливо, передает КТК.

Ростом цен на хлеб недовольны жители Атырау. По их словам, теперь буханка стоит на пять, а кое-где и на 10 тенге дороже.

"Все из-за увеличения цен на ГСМ (горюче-смазочные материалы – прим. ред.), подорожания перевозок, роста цен на энергоносители, на муку. Через "Продкорпорацию" 1000 тонн пшеницы поступит в этом месяце в ближайшее время в ТОО "Карат". Тогда есть шанс удержать цену", – сообщил глава управления сельского хозяйства Атырауской области Амангельды Саламат.

Местные чиновники уверяют, что очень старались сдерживать цены на уровне 95 тенге. Однако очередное подорожание муки и энергии почти на 10 тенге им все испортило. Теперь хлеб в регионе стоит 100 тенге, в некоторых точках и все 115.

В Караганде булка хлеба подорожала сразу на 30 тенге. Если раньше "пшеничный" можно было купить за 80 тенге, то теперь местами и за 120.

Тем не менее, как сообщает телеканал, рост цен происходил в течение полугода.

"За последние полгода, наверное, начался большой рост цен. И довольно ощутимо. Если честно, прям немножко обидно в магазинах, когда те продукты, которые выращиваются у нас, стоят дороже, чем привозное откуда-то из-за границы", – говорит карагандинка Нина Силина.

Источник: КТК

В конце сентября директор департамента производства и переработки растениеводческой продукции МСХ РК Азат Султанов на брифинге в СЦК заявил, что "цена социального хлеба в регионах стабильная".

Однако уже в октябре стало известно, что хлеб в Казахстане подорожал на 6%. Во второй половине того же месяца в МСХ пояснили, с чем связан рост цен на муку и зерно в стране.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1941388-na-podorozhanie-hleba-pozhalovalis-v-dvuh-regionah-kazahstana/