"Это не предел": очередной рост цен на подсолнечное масло прогнозируют в Казахстане

Иллюстративное фото: акимат Алматы

Очередное подорожание подсолнечного масла прогнозируют эксперты в Казахстане. И это при том, что за последний год цены на этот продукт выросли более чем на половину. Если раньше специалисты во всем винили плохой урожай, то теперь говорят, что на рост сырья повлияла инфляция, передает телеканал КТК.

По прогнозам экспертов, в ближайшие месяцы подсолнечное масло подорожает еще на 10%. Между тем в некоторых регионах цены уже выросли. Например, в Карагандинской области за неделю литр масла подорожал на 100 тенге. И это не предел.

"Пик особенный был тем летом и осенью. Прям сильно подорожало масло - на 1000-1500. Сейчас как-то не так заметно. Но все равно дорожает. И говорят, что это не предел. Будет еще дорожать масло", - рассказала продавец Анна Залиськая.

Как отмечают журналисты, такая ситуация наблюдается по всей стране, в отдельных супермаркетах цены на масло выросли до 1000 тенге. Объясняется это тем, что подорожало сырье.

"Подсолнечное масло от производителей, даже от казахстанских, растет больше чем на 20%, но мы регулируем пять торговых марок совместно с акиматом, по которым цены сдерживаются. И цена на литр не превышает 770. Если мы говорим не о социально значимых товарах, то рост от производителей составил до 30% на подсолнечное масло", - поделилась категорийный менеджер по закупкам сети супермаркетов Диана Оршлет.

Сообщается, что в Казахстане функционирует несколько крупных заводов, занимающихся переработкой семечек. За первые восемь месяцев этого года они закрыли более 80% спроса на местном рынке. Но на снижение стоимости это не повлияло.

На сегодня в Казахстане подсолнечное масло стоит в среднем 767 тенге за литр. Это на 56% больше, чем год назад. Если смотреть в разрезе регионов, то в некоторых цифры еще выше. В ЗКО стоимость выросла почти на 72%, в Акмолинской масло за год прибавило почти 70%.

"Все, что сидит в себестоимости, все растет. Помимо этого, нужно учитывать мировые цены на подсолнечник, на масло подсолнечное. Они очень хорошо растут. У нас инфляция повсеместная идет. И соответственно, эта продукция не исключена. Я думаю, рост в 10% до весны гарантирован", - считает независимый директор ассоциации "Верховный совет крестьян" Кирилл Павлов.

Между тем в Масложировом союзе Казахстане прогнозируют снижение цен на подсолнечное масло на 100 тенге.

"Мы прогнозировали снижение цены на подсолнечник, что произошло на прошлой неделе. В РФ и Украине приблизительно на 12-15 тысяч тенге снизилась цена. На подсолнечник ввиду того, что закончилась уборка урожая. Россия, Украина вместе собирают около 40 миллионов тонн в общем, Казахстан собирает менее 1 миллиона тонн всего. Около 900 тысяч тонн ожидается сбор урожая в Казахстане, это тоже неплохой показатель", - сообщил исполнительный директор ассоциации "Масложировой союз Казахстана" Константин Невзоров.

Но цена продукта на прилавках зависит и от экспорта. Если в соседние страны будет продан большой объем сырья, то в конечном итоге масло у нас подорожает еще сильнее.

"По урожаю картина проясняется – все страны-лидеры по производству уже обозначили объем, то по спросу ситуация неясна. Неясно, как поведут себя Китай и Узбекистан. Если эти две страны будут продолжать закупать в таком же объеме, к ним еще подключается Афганистан, это может привести к повышению цены", - пояснил Невзоров.

Но, по данным телеканала, Минсельхоз планирует ввести ограничения на экспорт семян подсолнечника и подсолнечного масла. Сейчас проект приказа находится на стадии согласования.

Источник: КТК

Отметим, в сентябре сообщалось, что Казахстан обогнал мировые показатели по росту цен на подсолнечное масло.

Между тем, за последние два месяца в стране вновь подорожали яйца, макароны и хлеб.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1942535-eto-ne-predel-ocherednoy-rost-tsen-na-podsolnechnoe-maslo-prognoziruyut-v-kazahstane/