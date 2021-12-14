В каких регионах Казахстана сильнее всего подорожали товары и услуги

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Годовая инфляция в ноябре впервые за последние полгода уменьшилась на 0,2 процентных пункта по отношению к прошлому месяцу. Как обстоят дела с подорожанием товаров и услуг в регионах, читайте в материале NUR.KZ.

По сообщению Национального банка РК, годовая инфляция в стране на ноябрь 2021 года составила 8,7%. В октябре ее уровень был 8,9%.

В регионах годовая инфляция распределялась неравномерно, наблюдались следующие процессы:

11 регионов - замедление инфляции;

4 региона - рост цен ускорился;

2 региона - без изменений.

Ощутимое замедление инфляции было зафиксировано в Карагандинской области - с 9,6% в октябре до 8,9% в ноябре, и Атырауской области - с 9,2% до 8,5%.

А наибольшее ускорение было отмечено в Восточно-Казахстанской области - с 8,8% до 9,2%.

В 10 регионах страны годовая инфляция оказалась выше общереспубликанского уровня, самые высокие значения зафиксированы в Мангистауской и Восточно-Казахстанской областях - 9,4% и 9,2% соответственно.

Годовая инфляции в регионах (ноябрь 2020 – ноябрь 2021), в %. Инфографика: Национальный Банк РК

Индекс потребительских цен по регионам

Самым большим в структуре инфляции оказался рост стоимости продовольственных товаров - 10,9%.

Рост стоимости продуктов питания превысил средний уровень инфляции по стране в Мангистауской (12,2%), Акмолинской (11,7%), Кызылординской (11,3%) и Актюбинской (11,2%), Атырауской (11,1%) областях. На 11% продукты подорожали в Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской областях и в городе Алматы.

Непродовольственная годовая инфляция в Казахстане в ноябре сложилась на уровне 8,3%.

В 11 регионах рост непродовольственных цен оставался в пределе средних значений. А в Карагандинской (9,3%), Акмолинской (9,2%), Актюбинской (9,2%), Павлодарской (8,8%), Восточно-Казахстанской (8,8%) и Северо-Казахстанской (8,4%) областях уровень инфляции вышел за пределы среднереспубликанского уровня.

Годовое подорожание платных услуг в стране составило 6,4%.

Но в Западно-Казахстанской (7,7%), Жамбылской (7,5%), Восточно-Казахстанской (7,4%), Туркестанской (7,2%), Мангистауской (7,1%) областях и в городе Шымкент (6,8%) инфляция на услуги сложилась выше общереспубликанского уровня.

Инфографика: Национальный Банк РК

Месячный рост цен в ноябре по регионам

В ноябре 2021 года месячная инфляция оставалась на уровне октябрьских значений в 0,7%. Такой показатель намного ниже среднего уровня за 2016-2020 годы.

Цены выше среднего уровня в стране в разрезе пяти лет росли только в Восточно-Казахстанской (1,2%), Акмолинской (1,1%) и Павлодарской областях (1%).

В остальных регионах темпы роста цен за месяц были ниже или приближены к среднеисторическому уровню.

Замедление темпов инфляции было отмечено в Туркестанской (0,3%), Атырауской (0,3%) Карагандинской (0,6%) областях и городе Нур-Султан (0,9%), которым исторически свойственен более высокий рост цен в ноябре. В данных регионах за последние пять лет цены в среднем росли на 0,9%, 0,7%, 1,1%, и 1,3% соответственно.

Инфографика: Национальный Банк РК

На какие конкретно товары и услуги цены заметно выросли в ноябре, а на какие снизились, причины инфляции - все это ранее разъяснялось Нацбанком.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1946831-v-kakih-regionah-kazahstana-silnee-vsego-podorozhali-tovary-i-uslugi/