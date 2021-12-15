«Моя личная инфляция составила более 20%»: алматинка о росте цен на продукты за год

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Каждый казахстанец по-своему ощущает рост цен, так как набор приобретаемых товаров и услуг у всех разный. О том, насколько выросла стоимость набора продуктов к Новому году, рассказала читательница NUR.KZ.

Как определяется уровень инфляции

Уровень инфляции в Казахстане в ноябре составил 8,9% - на столько за год увеличилась средняя стоимость 508 различных товаров и услуг. Некоторые из них подорожали намного сильнее, а другие, наоборот, подешевели – все эти колебания влияют на средний показатель.

Но большинство казахстанцев, наверняка, ежемесячно не приобретает весь учитываемый при определении инфляции полутысячный список товаров и услуг. Да и вообще, статьи расходов и их распределение у всех разное.

Поэтому каждая семья или отдельный человек может по-своему испытывать влияние роста цен.

Как узнать рост стоимости продуктов питания

На продукты питания очень часто уходит наибольшая часть семейного бюджета. И многие казахстанцы отмечают, что рост их стоимости намного больше уровня инфляции.

Как мы уже отметили, это связано с тем, что при расчете инфляции учитываются цены не только на продовольственные товары, но и на непродовольственные, а также на различные услуги.

Увидеть средний рост стоимости продуктов питания, которые употребляет среднестатистический казахстанец, можно по изменению уровня прожиточного минимума на душу населения.

Например, согласно, данным Бюро национальной статистики, в ноябре он за год вырос на 13,62%, а в течение текущего года средний рост стоимости 43 продуктов питания превышал 14%, обгоняя инфляцию почти в два раза.

Пример расчета личной инфляции

Между тем в редакцию NUR.KZ обратилась алматинка Светлана. Во время уборки женщина нашла прошлогодний чек, который остался после закупа продуктов к новогодним праздникам, и решила сравнить цены.

Светлана – читательница NUR.KZ: «Я сразу обратила внимание, что год назад намного дешевле стоило молоко, майонез, зеленый горошек, подсолнечное и сливочное масло.

Я сравнила цены практически всех продуктов питания, которые были отмечены в чеке, и поняла, что моя личная инфляция составила более 20%».

Женщина предоставила нам этот чек. И мы так же сравнили прошлогоднюю и нынешнюю стоимость продовольственных товаров, с учетом одной и той же марки, серии, массы и так далее. То есть сравнивались только аналогичные продукты. Поэтому те, которых в этот раз не было в наличии, мы не брали в расчет.

При этом мы сравнили стоимость только одной единицы фасованного товара или килограмма, продающегося на вес.

Актуальные скидки также были учтены, потому что в чеке могли быть продукты, купленные в рамках различных акций.

С ценами мы знакомились в одном из магазинов той же сети супермаркетов, в которой женщина совершила покупки 26 декабря 2020 года. Новая стоимость продуктов была зафиксирована чуть раньше - 14 декабря 2021 года.

Изменение стоимости продуктов в одном из сетевых продуктовых магазинов Алматы. Инфографика: NUR.KZ

Таким образом можно увидеть, что некоторые достаточно популярные продукты, действительно, сильно подорожали. В частности, стоимость сливочного масла, молока и красного молотого перца выросла в полтора раза. А зеленого горошка – на 75%.

Чуть меньшее количество продуктов подешевело, что может быть связано с постоянно действующими акциями в современных супермаркетах.

Если посчитать изменения цен среди всех взятых нами продуктов, то их общая стоимость увеличилась на 22,16%.

Еще раз отметим, что этот показатель не может быть универсальным. Если бы в списке были только подорожавшие продукты, то годовое изменение цен было бы намного больше. И наоборот.

Чтобы продолжить наш эксперимент, предлагаем вам поделиться с нами чеками прошлогодней давности или датированными началом 2021 года с информацией о магазине, времени покупки, названиями продуктов и их стоимостью.

Фотографии, сканированные или электронные варианты чеков можете отправлять на электронный адрес или номер телефона рубрики «Финансы»: nurfin@corp.nur.kz и +7 775 812 69 30.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1946914-moya-lichnaya-inflyatsiya-sostavila-bolee-20-almatinka-o-roste-tsen-na-produkty-za-god/