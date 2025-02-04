"Запрашиваем аварийную посадку": о чем говорил экипаж AZAL незадолго до крушения самолета в Актау

Расшифровка переговоров экипажа разбившегося в декабре прошлого года самолета AZAL приводится в отчете Минтранспорта Казахстана. Там есть и переговоры с вышкой в Актау, передает NUR.KZ.

В 05:39:01 экипаж самолета сообщил диспетчерам из Ростова, что двигатели работают, но отказала система управления элеронами и рулем высоты. Экипаж запросил погоду в Актау, на что получил ответ "ветер ноль сорок градусов, шесть метров в секунду, видимость более десяти километров, облачность значительная на тысячу восемьдесят метров, температура четыре, точка росы минус один, QNH один ноль два семь гектопаскалей, без значительных изменений на два часа".

После этого экипаж принимает решение "идти на Актау", и на вопрос о помощи просит врачей, эвакуационных и пожарных. Далее он сообщает о количестве пассажиров, говорит, что опасных грузов нет.

В 05:52:39 экипаж заявляет, что кислород заканчивается в кабине пассажирской, "значит там взорвался кислородный, по-моему, баллон, ааа, значит запах топлива идет, пассажирам некоторым значит теряют сознание, разрешите мы пойдем на меньшей высоте".

В 06:02:47 экипаж запрашивает аварийную посадку.

"Mayday, mayday, mayday (международный сигнал бедствия - прим.ред.).... Актау вышка, аа добрый день, рули управления отказали, а управляем секторами газа, запрашиваем аварийную посадку на полосу одиннадцать", - говорится в расшифровке.

Вышка Актау говорит о продолжении снижения.

"Снижаемся на высоту тысячу восемьсот футов, будем заходить визуально", - заявил экипаж.

В 06:27:58 зафиксировано столкновение самолета с землей.

Напомним, 25 декабря близ Актау потерпел крушение самолет авиакомпании AZAL, летевший из Баку в Грозный. На борту находилось 67 человек, включая 5 членов экипажа. Это граждане Азербайджана, России, Казахстана и Кыргызстана. Выжили 29 человек, все казахстанцы погибли.

Позже стало известно, что Казахстан направит бортовые самописцы разбившегося самолета в Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии (CENIPA).

Также сообщалось, что комиссия по расследованию авиационного происшествия вылетела в Бразилию вместе с черными ящиками. В Минтрансе сообщали, что итоги расследования авиакатастрофы близ Актау могут озвучить до конца 2025 года.

7 января текущего года стало известно, что в Бразилии завершили расшифровку черных ящиков разбившегося близ Актау самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines. Отмечалось, что полученная информация была направлена в Казахстан.

Позже в ведомстве подтвердили получение расшифрованных данных из бортовых самописцев самолета.

Также стало известно, что следственный комитет России назначил комплексную проверку и авиационно-техническую экспертизу для установления причин крушения самолета под Актау.

Кроме того, вице-премьер Канат Бозумбаев сообщил, что слитая в интернет якобы расшифровка черных ящиков упавшего близ Актау самолета далека от истины.

Сегодня появился предварительный отчет расследования крушения, опубликованный Министерством транспорта Казахстана. В нем представлена, в том числе, хронология событий и показаны фотографии повреждений.