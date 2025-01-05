Итоги расследования авиакатастрофы близ Актау могут озвучить до конца 2025 года

Результаты расследования авиакатастрофы близ Актау могут опубликовать до конца года - продолжается работа международных экспертов, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на Минтранс.

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"Расследование авиационного происшествия продолжается с участием всех уполномоченных международных экспертов. Предварительный отчет в соответствии с требованиями законодательства РК и требованиями приложения 13 ИКАО будет опубликован через 30 дней с момента авиапроисшествия.

При этом, в соответствии с приложением 13, Комиссия планирует завершить расследование в течение 12 месяцев", - сообщили в пресс-службе Министерства транспорта.

Отмечается, что команда экспертов работает ежедневно.

Накануне сообщалось, что эксперты Центра расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии (CENIPA) приступили к анализу черных ящиков Embraer 190.

Напомним, 25 декабря близ Актау потерпел крушение самолет "Азербайджанских авиалиний", летевший из Баку в Грозный.

На борту находилось 67 человек, включая 5 членов экипажа. Это граждане Азербайджана, России, Казахстана и Кыргызстана.

Выжили 29 человек. Все казахстанцы погибли.

29 декабря стало известно, что Казахстан направит бортовые самописцы (черные ящики) разбившегося близ Актау самолета в Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии (CENIPA).

На следующий день сообщалось, что комиссия по расследованию авиационного происшествия вылетела в Бразилию вместе с черными ящиками.