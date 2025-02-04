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Распался на несколько частей: показаны фото повреждений самолета Azerbaijan Airlines

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Место авиационного происшествия и разброс элементов
Место авиационного происшествия и разброс элементов. Фото: Минтранспорта РК

В отчете Минтранспорта РК с предварительными результатами расследования крушения самолета близ Актау были показаны фотографии повреждений судна, передает NUR.KZ.

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В документе содержатся фото с повреждениями воздушного судна, которое было разрушено и частично сгорело.

Фонарь кабины и верхняя панель
Обломки самолета. Фото: Минтранспорта РК

В отчете говорится, что выявлены множественные сквозные и несквозные повреждения конструкции (в хвостовой части, стабилизаторе, руле высоты, левом двигателе и левом крыле).

Повреждения левой стороны хвостовой части
Повреждения левой стороны хвостовой части. Фото: Минтранспорта РК

Повреждения левой стороны хвостовой части
Повреждения левой стороны хвостовой части. Фото: Минтранспорта РК

Повреждения гидравлических систем 1, 2 и 3, а также системы управления стабилизатором - говорится, что, вероятно, они вызваны внешними объектами, проникшими в компоненты ВС.

Поврежденная трубка
Поврежденная трубка. Фото: Минтранспорта РК

Следствием данных повреждений будет потеря гидравлической жидкости/давления, уточнили в отчете.

Поврежденная трубка
Поврежденная трубка. Фото: Минтранспорта РК

Из обломков извлечено большое количество посторонних металлических объектов.

Поврежденный резервуар
Поврежденный резервуар. Фото: Минтранспорта РК

Также в отчете говорится, что после столкновения с земной поверхностью судно распалось на несколько частей.

В отчете указано:

  • Центральная и передняя часть фюзеляжа, нижняя часть кабины пилотов и правое крыло полностью уничтожено огнем.
  • Верхняя часть кабины пилотов отделилась от нижней части, на которой сохранились верхняя панель инструментов, 2 ветровых остекление кабины и 1 боковое окно.
  • Задняя часть фюзеляжа с хвостовой частью находилось на расстоянии от остальных частей ВС.
  • Левое крыло с центральной часть ВС находилось на месте возгорания фюзеляжа и частично сохранилось.
  • Шасси – в результате столкновения были разрушены и разбросаны на месте происшествия, верхняя часть левой стойки осталось в нише левого крыла.
  • Правый двигатель разрушен на несколько крупных и мелких частей.
  • Левый двигатель частично сохранился.

Напомним, 25 декабря близ Актау потерпел крушение самолет авиакомпании AZAL, летевший из Баку в Грозный. На борту находилось 67 человек, включая 5 членов экипажа. Это граждане Азербайджана, России, Казахстана и Кыргызстана. Выжили 29 человек, все казахстанцы погибли.

Позже стало известно, что Казахстан направит бортовые самописцы разбившегося самолета в Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии (CENIPA).

Также сообщалось, что комиссия по расследованию авиационного происшествия вылетела в Бразилию вместе с черными ящиками. В Минтрансе сообщали, что итоги расследования авиакатастрофы близ Актау могут озвучить до конца 2025 года.

7 января текущего года стало известно, что в Бразилии завершили расшифровку черных ящиков разбившегося близ Актау самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines. Отмечалось, что полученная информация была направлена в Казахстан.

Позже в ведомстве подтвердили получение расшифрованных данных из бортовых самописцев самолета.

Также стало известно, что следственный комитет России назначил комплексную проверку и авиационно-техническую экспертизу для установления причин крушения самолета под Актау.

Кроме того, вице-премьер Канат Бозумбаев сообщил, что слитая в интернет якобы расшифровка черных ящиков упавшего близ Актау самолета далека от истины.

Место авиационного происшествия и разброс элементов
Место авиационного происшествия и разброс элементов. Фото: Минтранспорта РК

Момент столкновения с землей
Момент столкновения с землей. Фото: Минтранспорта РК

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Крушение самолета под Актау
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2217963-otchet-o-krushenii-samoleta-bliz-aktau-pokazany-foto-povrezhdeniy/