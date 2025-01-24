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"Там большое отличие": Бозумбаев о слитой в интернет расшифровке черных ящиков упавшего близ Актау самолета

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Самолет разбился, на место крушения прибыли экстренные службы
Место крушения самолета компании Azerbaijan Airlines. Фото: Issa Tazhenbayev / AFP via Getty Images

На брифинге в кабмине вице-премьер Канат Бозумбаев сообщил, что слитая в интернет якобы расшифровка черных ящиков упавшего близ Актау самолета далека от истины, передает корреспондент NUR.KZ.

"То, что там в интернете где-то кто-то опубликовал – это не означает, что это истина. Есть большое отличие от содержимого черных ящиков. То, что опубликовано – там большое отличие", – заявил вице-премьер Канат Бозумбаев.

"Ведется расследование. Экспертная группа сформирована – они сейчас изучают записи черного ящика: кто что говорил, какие команды давал – думаю, что на следующей неделе эта работа скорее всего завершится, и Минтранспорта предоставит соответствующую информацию.

В течение месяца по стандартам должны быть предварительные итоги - речь идет не о криминалистическом, а именно о расследовании авиационного происшествия авиационными властями.

Сформирована группа специалистов, в которую вошли наши эксперты, а также специалисты из России, Азербайджана, Бразилии, и недавно присоединился эксперт из Нидерландов. В настоящее время они анализируют данные с аудиозаписей черного ящика и изучают режимы полета, сопоставляя все детали.

Это кропотливая работа: проверяют, принадлежат ли записанные голоса членам экипажа или другим людям, детально анализируют каждую секунду, выясняют, кто и какую команду отдавал. Ожидается, что эту часть работы завершат на следующей неделе", сообщил Бозумбаев.

Вице-премьер повторил, что предварительные итоги всего расследования авиакрушения планируют предоставить через месяц.

Касательно помощи семьям погибших Бозумбаев добавил, что выплаты должны были составить по 5 млн тенге, а также расходы на погребение и т. д.

"На следующей неделе за счет спонсоров будет оказана помощь этим семьям", - добавил Бозумбаев.

Напомним, ранее мы писали, что в Министерстве транспорта Казахстана отреагировали на появившуюся в Сети якобы расшифровку переговоров экипажа рухнувшего в Актау самолета с диспетчерами. Тогда подчеркивалось, что до публикации предварительного отчета комиссия не будет комментировать данные из интернета, не имеющие какого-либо официального источника.

Добавим, еще вице-премьер сегодня сообщил, что копии материалов с черных ящиков разбившегося близ Актау самолета есть и у азербайджанской, и у российской стороны. "Нам скрывать нечего", - отметил Бозумбаев.

Также напомним, 7 января текущего года стало известно, что в Бразилии завершили расшифровку черных ящиков разбившегося близ Актау самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines. Отмечалось, что полученная информация была направлена в Казахстан.

Позже в ведомстве подтвердили получение расшифрованных данных из бортовых самописцев самолета.

Также стало известно, что следственный комитет России назначил комплексную проверку и авиационно-техническую экспертизу для установления причин крушения самолета под Актау.

Крушение самолета Azerbaijan Airlines под Актау

Напомним, 25 декабря близ Актау потерпел крушение самолет авиакомпании AZAL, летевший из Баку в Грозный. На борту находилось 67 человек, включая 5 членов экипажа. Это граждане Азербайджана, России, Казахстана и Кыргызстана. Выжили 29 человек, все казахстанцы погибли.

Позже стало известно, что Казахстан направит бортовые самописцы разбившегося самолета в Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии (CENIPA).

Также сообщалось, что комиссия по расследованию авиационного происшествия вылетела в Бразилию вместе с черными ящиками. В Минтрансе сообщали, что итоги расследования авиакатастрофы близ Актау могут озвучить до конца 2025 года.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2214848-tam-bolshoe-otlichie-bozumbaev-o-slitoy-v-internet-rasshifrovke-chernyh-yashchikov-upavshego-bliz-aktau-samoleta/

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