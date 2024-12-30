Авиакатастрофа близ Актау: Казахстан направил черные ящики в Бразилию

Казахстан направил черные ящики с потерпевшего крушения близ Актау самолета в Бразилию, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Минтранспорта.

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"Комиссия по расследованию авиационного происшествия вылетела в Бразилию. Черные ящики будут доставлены в Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии (CENIPA)", - говорится в сообщении Министерства транспорта в Telegram-канале.

Напомним, 29 декабря сообщалось, что Казахстан направит бортовые самописцы (черные ящики) разбившегося близ Актау самолета "Азербайджанских авиалиний" в Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии (CENIPA). Решение принято с учетом рекомендации ИКАО и проведенных консультаций с авиационными властями Азербайджана и России.

Сегодня журналист Андрей Зубов поделился на своей странице в Facebook мнением о том, почему Казахстан решил передать "черные ящики" разбившегося самолета Embraer в Бразилию. Такое решение принято на основе Приложения 13 Чикагской конвенции.

Крушение самолета под Актау

Напомним, 25 декабря близ Актау потерпел крушение самолет, летевший из Баку в Грозный. На борту находилось 69 человек, включая 5 членов экипажа. Из них 42 гражданина Азербайджана, 15 граждан России, 6 граждан Казахстана и 3 гражданина Кыргызстана.

Выжили 29 человек - стоит отметить, что все казахстанцы, которые находились на борту, погибли.

На прошлой неделе ряд СМИ сообщил, что крушение азербайджанского самолета было вызвано российской системой противовоздушной обороны.

Ильхам Алиев и Владимир Путин в субботу поговорили по телефону. Президент России принес извинения за трагический инцидент с самолетом в Казахстане.

Позже Алиев назвал предполагаемые причины, связанные с крушением самолета AZAL.