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Крушение под Актау: Казахстан получил от Бразилии расшифровку черных ящиков

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Самолет разбился, на место крушения прибыли экстренные службы
Место крушения самолета компании Azerbaijan Airlines. Фото: Issa Tazhenbayev / AFP via Getty Images

В Министерстве транспорта РК подтвердили получение расшифрованных данных из бортовых самописцев самолета, потерпевшего крушение под Актау 25 декабря, передает NUR.KZ.

В пресс-службе Министерства транспорта РК корреспонденту NUR.KZ подтвердили появившуюся в российских СМИ информацию о том, что черные ящики потерпевшего крушение под Актау самолета доставили в Казахстан.

"Комиссия по расследованию авиационного происшествия Министерства транспорта РК, в соответствии со стандартами и рекомендуемой практикой Приложения 13 ИКАО, после детального изучения всех фактов и материалов, опубликует предварительный отчет, в котором будет представлена установленная фактическая информация и информация о ходе расследования.

Расшифрованные данные бортовых самописцев, прибывшие в РК, также изучаются специалистами", - сказано в сообщении.

Крушение самолета Azerbaijan Airlines под Актау

Напомним, 25 декабря близ Актау потерпел крушение самолет авиакомпании AZAL, летевший из Баку в Грозный. На борту находилось 67 человек, включая 5 членов экипажа. Это граждане Азербайджана, России, Казахстана и Кыргызстана. Выжили 29 человек, все казахстанцы погибли.

Позже стало известно, что Казахстан направит бортовые самописцы разбившегося самолета в Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии (CENIPA).

Также сообщалось, что комиссия по расследованию авиационного происшествия вылетела в Бразилию вместе с черными ящиками. В Минтрансе сообщали, что итоги расследования авиакатастрофы близ Актау могут озвучить до конца 2025 года.

7 января текущего года стало известно, что в Бразилии завершили расшифровку черных ящиков разбившегося близ Актау самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines. Отмечалось, что полученная информация была направлена в Казахстан.

После этого в Минтрансе сообщили, что в Астане ожидают прибытия членов комиссии по расследованию авиапроисшествия с расшифрованными материалами бортовых самописцев.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2211975-izuchayutsya-specialistami-v-mintranse-podtverdili-dostavku-chernyh-yashchikov-samoleta-v-kazahstan/

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