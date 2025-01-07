В Бразилии завершили расшифровку черных ящиков с потерпевшего крушение под Актау самолета

В Бразилии завершили расшифровку черных ящиков разбившегося близ Актау самолета авиакомпании "Azerbaijan Airlines". По некоторым данным, казахстанскую сторону об этом уже уведомили.

По данным ТАСС, в Бразилии завершили извлечение, сбор и проверку записей двух бортовых самописцев самолета компании Azerbaijan Airlines, потерпевшего крушение близ Актау.

По информации Газета.ru, ведомство уже передало соответствующую информацию казахстанским властям.

Напомним, 25 декабря близ Актау потерпел крушение самолет "Азербайджанских авиалиний", летевший из Баку в Грозный. На борту находилось 67 человек, включая 5 членов экипажа. Это граждане Азербайджана, России, Казахстана и Кыргызстана. Выжили 29 человек, все казахстанцы погибли.

29 декабря стало известно, что Казахстан направит бортовые самописцы разбившегося самолета в Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии (CENIPA).

Также сообщалось, что комиссия по расследованию авиационного происшествия вылетела в Бразилию вместе с черными ящиками. В Минтрансе сообщали, что итоги расследования авиакатастрофы близ Актау могут озвучить до конца 2025 года.

Накануне сообщалось, что президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что вина за крушение самолета лежит на представителях России.