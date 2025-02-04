Крушение самолета близ Актау: Минтранспорта опубликовало предварительный отчет

Предварительный отчет по расследованию авиационного происшествия с воздушным судном Embraer-190 авиакомпании Azerbaijan Airlines размещен в открытом доступе на официальном сайте Министерства транспорта РК.

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В опубликованном министерством документе говорится, что представленная в отчете информация является предварительной и может быть уточнена и дополнена по результатам исследований и изучения всех материалов.

Подчеркивается, что после окончания работ будет подготовлен окончательный отчет по результатам расследования авиационного происшествия.

В отчете описаны история полета, повреждения судна, сведения о личном составе и самом самолете, а также о метеоусловиях. Также приведены другие подробности.

В отчете также указывается, что Республикой Казахстан обеспечена полная сохранность и охрана места крушения с привлечением правоохранительных органов.

Комиссией, по завершению полевого этапа расследования была организована перевозка фрагментов ВС в специально отведенный и охраняемый ангар для проведения дальнейших работ.

Напомним, 25 декабря близ Актау потерпел крушение самолет авиакомпании AZAL, летевший из Баку в Грозный. На борту находилось 67 человек, включая 5 членов экипажа. Это граждане Азербайджана, России, Казахстана и Кыргызстана. Выжили 29 человек, все казахстанцы погибли.

Позже стало известно, что Казахстан направит бортовые самописцы разбившегося самолета в Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии (CENIPA).

Также сообщалось, что комиссия по расследованию авиационного происшествия вылетела в Бразилию вместе с черными ящиками. В Минтрансе сообщали, что итоги расследования авиакатастрофы близ Актау могут озвучить до конца 2025 года.

7 января текущего года стало известно, что в Бразилии завершили расшифровку черных ящиков разбившегося близ Актау самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines. Отмечалось, что полученная информация была направлена в Казахстан.

Позже в ведомстве подтвердили получение расшифрованных данных из бортовых самописцев самолета.

Также стало известно, что следственный комитет России назначил комплексную проверку и авиационно-техническую экспертизу для установления причин крушения самолета под Актау.

Кроме того, вице-премьер Канат Бозумбаев сообщил, что слитая в интернет якобы расшифровка черных ящиков упавшего близ Актау самолета далека от истины.