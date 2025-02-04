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"Отказало управление": появилась хронология крушения азербайджанского самолета близ Актау

Опубликовано:

Самолет
Самолет. Иллюстративное фото: instagram.com/azerbaijanairlines

Появилась расшифровка переговоров экипажа разбившегося в декабре самолета AZAL в Актау с диспетчерами и хронология события, передает корреспондент NUR.KZ.

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Как сообщается в отчете с предварительными результатами расследования крушения самолета, опубликованном Министерством транспорта, в 05:13:30 воздушное судно находилось в наборе высоты, пересекая высоту 3500 футов над уровнем моря аэродрома Грозный. Отмечается, что системы глобального позиционирования GPS 1 и GPS 2 не принимали сигналы со спутников. Дальномер не принимал сигналы с наземных станций. Отказов других систем самолета по данным не регистрировалось.

Первый удар произошел в 05:13:31 - "фиксируется звуковой удар, сработала звуковая сигнализация отключения автопилота", говорится в документе.

После этого упало давление и жидкость в 3 гидросистеме.

В 05:13:36 зафиксирован отказ системы триммирования воздушного судна по тангажу

В 05:13:39 по данным FDR зафиксировано начало разгерметизации кабины.

В 05:13:47 упало давление и уровень жидкости в 1 гидросистеме.

В 05:13:54 упало давление во 2 гидросистеме.

В 05:13:56 фиксируется повторный звуковой удар. А в 05:14:58 командир по внутренней связи связался с кабинным экипажем для уточнения ситуации: «Алло, что случилось?». Бортпроводник доложил: «Взорвалось 2 сидения, я … ммм я не могу подойти, потому что пассажиры встали, я их рассаживаю».

Далее приводятся переговоры экипажа с диспетчером, где говорится: "Грозный, отказало управление, удар птиц в кабине. Аа удар птиц и в кабине 2 кресла взорвались". После вопроса о том, какая помощь нужна борту, экипаж отвечает, что нужен "ближайший аэродром, где погода нормальная".

В 05:18:58 по данным (FDR) сработала сигнализация EICAS «CABIN ALT HIGH». В последующем полете данная сигнализация повторялась 8 раз.

Далее экипаж запрашивает погоду Минвод, в 05:22:59 сообщается, что у самолета "отказала гидравлика". После экипаж просит погоду Баку и Махачкалы, решает лететь в Баку, но затем запрашивает погоду в Актау.

В 05:42:40 экипаж сообщает "идем на Актау", а позже запрашивает врача и пожарных.

В 06:27:58 зафиксировано столкновение самолета с землей.

Скриншоты переговоров:

Напомним, 25 декабря близ Актау потерпел крушение самолет авиакомпании AZAL, летевший из Баку в Грозный. На борту находилось 67 человек, включая 5 членов экипажа. Это граждане Азербайджана, России, Казахстана и Кыргызстана. Выжили 29 человек, все казахстанцы погибли.

Позже стало известно, что Казахстан направит бортовые самописцы разбившегося самолета в Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии (CENIPA).

Также сообщалось, что комиссия по расследованию авиационного происшествия вылетела в Бразилию вместе с черными ящиками. В Минтрансе сообщали, что итоги расследования авиакатастрофы близ Актау могут озвучить до конца 2025 года.

7 января текущего года стало известно, что в Бразилии завершили расшифровку черных ящиков разбившегося близ Актау самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines. Отмечалось, что полученная информация была направлена в Казахстан.

Позже в ведомстве подтвердили получение расшифрованных данных из бортовых самописцев самолета.

Также стало известно, что следственный комитет России назначил комплексную проверку и авиационно-техническую экспертизу для установления причин крушения самолета под Актау.

Кроме того, вице-премьер Канат Бозумбаев сообщил, что слитая в интернет якобы расшифровка черных ящиков упавшего близ Актау самолета далека от истины.

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Крушение самолета под Актау
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2217972-otkazalo-upravlenie-poyavilas-hronologiya-krusheniya-azerbaydzhanskogo-samoleta-bliz-aktau/