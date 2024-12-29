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Казахстан направит черные ящики разбившегося самолета в Бразилию

Опубликовано:

Крушение самолета близ Актау
Крушение самолета близ Актау. Фото: МЧС РК

Казахстан направит бортовые самописцы (черные ящики) разбившегося близ Актау самолета "Азербайджанских авиалиний" в Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии (CENIPA), передает NUR.KZ со ссылкой на Министерство транспорта РК.

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Как отмечается на официальном сайте ведомства, в соответствии со стандартами Приложения 13 Чикагской конвенции, государство, проводящее расследование, обеспечивает считывание записей бортовых самописцев и принимает решение о выборе страны для считывания и расшифровки черных ящиков.

Казахстан ратифицировал данную конвенцию в 1992-м году и является членом Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

"На основании вышеуказанного документа, а также с учетом рекомендации ИКАО и проведенных консультаций с авиационными властями Азербайджана и России Комиссией по расследованию авиационного происшествия, возглавляемой министром транспорта РК Маратом Карабаевым, принято решение о направлении бортовых самописцев (черных ящиков) в Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии (CENIPA), которая также является страной производителем воздушного судна Embraer. 

Центр (CENIPA) имеет необходимые технические возможности, оснащен соответствующим оборудованием и сертифицированной лабораторией для их считывания", - отметили в ведомстве.

Здесь добавили, что данный вопрос находится на личном контроле главы государства.

Напомним, 25 декабря близ Актау потерпел крушение самолет, летевший из Баку в Грозный. На борту находилось 69 человек, включая 5 членов экипажа. Из них 42 гражданина Азербайджана, 15 граждан России, 6 граждан Казахстана и 3 гражданина Кыргызстана.

Выжили 29 человек, все казахстанцы погибли.

Ранее вице-министр транспорта Талгат Ластаев рассказал о том, когда будут расшифровываться черные ящики упавшего в Актау самолета. По его словам, есть алгоритм, и все страны им руководствуются. Сначала создается комиссия по расследованию авиакатастрофы. Затем она принимает решение по черным ящикам, исходя из обстоятельств и всех данных.

Также сегодня стало известно, что под председательством Марата Карабаева в штабе прошло совещание с участием всех 17 международных экспертов. Сообщалось, что комиссия в полном составе посетит место происшествия, осмотрит ангар для сбора элементов воздушного судна и примет совместное решение по дате начала сбора элементов самолета.

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Крушение самолета под Актау
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2206511-kazahstan-napravit-chernye-yashchiki-razbivshegosya-samoleta-v-braziliyu/

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