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Крушение самолета AZAL под Актау: появились подробности введения плана "Ковер" в Грозном

Опубликовано:

Самолет разбился, на место крушения прибыли экстренные службы
Место крушения самолета компании Azerbaijan Airlines. Фото: Issa Tazhenbayev / AFP via Getty Images

В предварительном отчете по расследованию крушения самолета AZAL под Актау опубликована информация о введении плана "Ковер" и фрагмент переговоров, передает NUR.KZ.

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В документе, опубликованном Министерством транспорта Казахстана, приводятся переговоры диспетчеров.

Согласно информации из средств объективного контроля, ДВЗ Регионального центра Единой системы организации воздушного движения (Ростов-на-Дону) информирует о введении плана "Ковер".

Ниже приводится фрагмент переговоров:

Переговоры
Переговоры. Скриншот: отчет Минтранспорта

Переговоры
Переговоры. Скриншот: отчет Минтранспорта

Напомним, 25 декабря близ Актау потерпел крушение самолет авиакомпании AZAL, летевший из Баку в Грозный. На борту находилось 67 человек, включая 5 членов экипажа. Это граждане Азербайджана, России, Казахстана и Кыргызстана. Выжили 29 человек, все казахстанцы погибли.

Позже стало известно, что Казахстан направит бортовые самописцы разбившегося самолета в Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии (CENIPA).

Также сообщалось, что комиссия по расследованию авиационного происшествия вылетела в Бразилию вместе с черными ящиками. В Минтрансе сообщали, что итоги расследования авиакатастрофы близ Актау могут озвучить до конца 2025 года.

7 января текущего года стало известно, что в Бразилии завершили расшифровку черных ящиков разбившегося близ Актау самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines. Отмечалось, что полученная информация была направлена в Казахстан.

Позже в ведомстве подтвердили получение расшифрованных данных из бортовых самописцев самолета.

Также стало известно, что следственный комитет России назначил комплексную проверку и авиационно-техническую экспертизу для установления причин крушения самолета под Актау.

Кроме того, вице-премьер Канат Бозумбаев сообщил, что слитая в интернет якобы расшифровка черных ящиков упавшего близ Актау самолета далека от истины.

Сегодня появился предварительный отчет расследования крушения, опубликованный Министерством транспорта Казахстана. В нем представлена, в том числе, хронология событий и показаны фотографии повреждений.

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Крушение самолета под Актау
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2217981-krushenie-azal-pod-aktau-poyavilis-podrobnosti-vvedeniya-plana-kover/