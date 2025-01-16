Крушение самолета близ Актау: Следственный комитет России назначил проверки и экспертизы

Следственный комитет России назначил комплексную проверку и авиационно-техническую экспертизу для установления причин крушения самолета под Актау, передает NUR.KZ со ссылкой на СК РФ.

В ведомстве заявили о расследовании уголовного дела по факту крушения азербайджанского самолета на территории Казахстана. Дело ведется по статье 263 УК РФ – нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена.

Отмечается, что следствие взаимодействует с компетентными органами Азербайджана и Казахстана, специалистами Межгосударственного авиационного комитета изучаются полученные в Бразильском центре расследования и предотвращения авиационных происшествий (SENIPA) данные с черных ящиков.

"Анализируются переговоры диспетчеров Грозного, Махачкалы и Минеральных Вод с командиром воздушного судна. Назначена комплексная авиационно-техническая экспертиза. Изучается состояние всех систем воздушного судна, а также вещественные доказательства.

Для оценки действий должностных лиц диспетчерских служб, системы организации воздушного движения, ПВО назначена комплексная комиссионная организационно-техническая судебная экспертиза", – говорится в сообщении.

Следствием прорабатываются все возможные версии причин трагедии, добавили в СК.

Напомним, 25 декабря близ Актау потерпел крушение самолет авиакомпании AZAL, летевший из Баку в Грозный. На борту находилось 67 человек, включая 5 членов экипажа. Это граждане Азербайджана, России, Казахстана и Кыргызстана. Выжили 29 человек, все казахстанцы погибли.

29 декабря стало известно, что Казахстан направит бортовые самописцы разбившегося самолета в Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии (CENIPA).

Также сообщалось, что комиссия по расследованию авиационного происшествия вылетела в Бразилию вместе с черными ящиками. В Минтрансе сообщали, что итоги расследования авиакатастрофы близ Актау могут озвучить до конца 2025 года.

Между тем сразу после авиакатастрофы ряд СМИ сообщил, что крушение азербайджанского самолета было вызвано российской системой противовоздушной обороны. Министр транспорта страны также заявил, что при крушении самолета близ Актау имело место "внешнее вмешательство".

Вице-министр Казахстана Канат Бозумбаев заявил, что опровергнуть или подтвердить ни одну из версий до завершения расследования нельзя.

В Azerbaijan Airlines приостановили полеты в Россию и заявили, что самолет подвергся "физическому и техническому внешнему вмешательству".

К слову, позже Владимир Путин в телефонном разговоре с главой Азербайджана принес извинения за трагический инцидент с самолетом в Казахстане.