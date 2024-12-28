Летел в Грозный к маме: прошли похороны погибшего близ Актау 13-летнего подростка

В Баку похоронили 13-летнего Мухаммедали Еганова, который погиб при крушении самолета Embraer близ Актау. Мальчик летел в Грозный, чтобы встретить Новый год с мамой.

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По данным азербайджанского издания Report, в Баку похоронили 13-летнего футболиста клуба "Гянджлик" Мухаммедали Еганова. Он похоронен на Сураханском кладбище.

В церемонии прощания приняли участие представители общественности и близкие подростка.

Как пишет издание, один из друзей мальчика Гусейн Гулиев рассказал журналистам, что Мухаммедали был хорошим товарищем и подавал большие надежды в спорте.

"Он был хорошим товарищем. Мы учились в одной школе. Перед отъездом он успел попрощаться со всеми друзьями и преподавателями", - вспоминает Гусейн.

Как пишет другое местное издание Media.az, тетя погибшего Зара Еганова напомнила журналистам, что мальчик летел в Грозный, чтобы провести новогодние праздники с матерью.

"С племянником в последний раз разговаривала довольно давно. Очень трудно что-то сказать. Он летел в Грозный, чтобы провести праздник с мамой. Он был очень хорошим ребенком", - сказала родственница покойного.

Венки от знакомых Мухаммедали Еганова. Фото: Report.az

Напомним, о том, что Мухаммедали летел в Грозный к маме после его смерти в соцсетях рассказали его одноклассники. Отмечалось, что мальчик проживал в Хатаинском районе Баку и учился там же в средней школе.

Крушение самолета Embraer под Актау

25 декабря близ Актау потерпел крушение самолет, летевший из Баку в Грозный. На борту самолета находилось 69 человек, из них 5 членов экипажа. Из них 42 гражданина Азербайджана, 15 граждан России, 6 граждан Казахстана и 3 гражданина Кыргызстана.

На данный момент известно, что погибли 38 человек, находившихся на борту самолета. Все шесть казахстанцев, летевших на борту, числятся погибшими. МЧС обнародовало имена погибших казахстанцев, среди них есть ребенок. К расследованию трагедии приступили полиция и правительственная комиссия.

Между тем некоторые СМИ получили подтверждение от источников в Азербайджане о том, что крушение самолета близ Актау вызвано российской системой противовоздушной обороны.

В Azerbaijan Airlines приостановили полеты в Россию и заявили, что самолет подвергся "физическому и техническому внешнему вмешательству". Также казахстанская авиакомпания Qazaq Air заявила о приостановке полетов в один из городов России до 27 января. А позже стало известно, что авиакомпания FlyDubai, ссылаясь на форс-мажор и угрозу безопасности полетов, временно отменила полеты в Россию.

По словам министра транспорта Азербайджана, обломки и показания свидетелей дают основания полагать, что при крушении самолета близ Актау имело место внешнее вмешательство.

Сегодня Международная организация гражданской авиации выпустила заявление в связи с авиакатастрофой и сообщила о готовности направить своего эксперта. Кроме того, помощь в расследовании обещала оказать Турция.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел совещание в связи с авиакатастрофой вблизи Актау и дал ряд поручений созданной правительственной комиссии. Также он поручил наградить тех, кто оказывал помощь после трагедии в Актау.

Между тем в Актау из Бразилии прибыли представители CENIPA - органа по расследованию авиапроисшествий в гражданской авиации.