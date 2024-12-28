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Эзотерика

Свыше 800 литров: сколько казахстанцев сдали кровь для пострадавших в авиакатастрофе

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Қазақ тілінде оқу
Донор сдает кровь
Донор крови. Иллюстративное фото: Westend61 / Getty Images

Министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова поделилась итогами мероприятий по сбору крови в пользу пострадавших в авиакатастрофе близ Актау, передает NUR.KZ со ссылкой на главу МЗ.

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Как сообщила в Instagram Акмарал Альназарова, за два дня в центрах крови по всей республике более 1,5 тыс. человек сдали 800 литров крови.

В самом Актау в донорские пункты пришли 490 человек, в Астане – более 600 человек, в Шымкенте – 125, в Актобе – 109, в Жетісу – 49, в Караганде – 40, в ВКО – 34. Неравнодушные люди, с ее слов, нашлись и в других регионах.

"Трагедия с крушением самолета близ Актау показала, насколько оперативно, четко могут мобилизоваться наши экстренные службы.

Благодаря слаженным и своевременным действиям бригад скорой помощи, прибывшим на место крушения в считанные минуты, удалось сохранить жизни 29 пострадавших в авиакатастрофе.

Далее в областной больнице города Актау была проведена квалифицированная сортировка пострадавших по тяжести состояния и характера полученных травм.

В первые, самые критические, часы госпитализации людей с тяжелейшими травмами важно было сразу же подключить к аппаратам, сделать точную диагностику и назначить необходимые лекарства. Наши врачи на высоком профессиональном уровне справились с этой задачей, в сложных экстремальных условиях, когда счет шел на минуты.

Важно также, что и простые люди, наши соотечественники с разных регионов, не остались равнодушными и сразу откликнулись на беду. (…) В такие трудные моменты мы еще сильнее ощущаем, как хрупка человеческая жизнь и как велика сила единства, сплоченности.

Искренне благодарю каждого, кто откликнулся, кто помогал нашим медработникам, принял участие в сдаче крови для пострадавших в трагической авиакатастрофе", – написала в своем посте министр здравоохранения.

Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны РК, кровь также сдали военнослужащие отряда военной полиции Актауского гарнизона. Всего от них было получено около 5 литров.

Вместе с тем в Министерстве здравоохранения РК рассказали о состоянии пострадавших: так, шесть человек остаются на лечении в областной больнице.

Также в субботу глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая с речью на совещании в связи с авиакатастрофой вблизи Актау, дал поручение наградить особо отличившихся граждан.

Авиакатастрофа с самолетом Embraer в аэропорту Актау

25 декабря в аэропорту Актау потерпел крушение самолет, летевший из Баку в столицу Чечни – город Грозный. На борту самолета находилось 69 человек, из которых пятеро – члены экипажа. Среди пассажиров было 42 гражданина Азербайджана, 15 граждан России, 6 граждан Казахстана и 3 гражданина Кыргызстана.

На данный момент известно о смерти 38 человек, находившихся на борту самолета. Все шесть казахстанцев, летевших на борту, числятся погибшими. МЧС обнародовало имена погибших казахстанцев, среди них есть ребенок.

Сегодня стало известно, что Турция направила в Казахстан своих специалистов для расследования крушения. Также в субботу в РК из Бразилии прибыли представители CENIPA – органа по расследованию авиапроисшествий в гражданской авиации. О готовности отправить в Казахстан своих экспертов говорили и в ICAO (Международная организация гражданской авиации).

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Крушение самолета под Актау
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2206319-svyshe-800-litrov-krovi-sdali-kazahstancy-postradavshim-v-aviakatastrofe-pod-aktau/

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