Зажжение елки в Актау перенесли из-за авиакатастрофы

Церемонию зажжения главной елки в Актау перенесли в связи с авиакатастрофой, которая произошла с самолетом Embraer 190 AZAL, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города.

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Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе акимата города, церемония, которая должна была состояться сегодня, переносится.

"В связи с трагическим событием, связанным с крушением авиарейса Баку-Грозный, зажжение новогодней елки в Актау перенесено", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, ранее сообщалось, что близ Актау разбился самолет. Предположительно, воздушное судно принадлежит "Азербайджанским авиалиниям" и следовало из Баку в Грозный.

Сообщалось, что на месте работают 52 человека личного состава и 11 единиц техники МЧС Казахстана. По прибытии обнаружено горение воздушного судна. Спасательные подразделения приступили к тушению пожара.

В кулуарах мажилиса министр здравоохранения Акмарал Альназарова сообщила, что на место выехали 14 бригад скорой помощи. По не подтвержденной информации, предварительно шесть человек остались живы.

Позже азербайджанская авиакомпания, чей самолет разбился в Актау, сделала заявление.

Сообщается о 25 выживших. Также, что по предварительным данным, на борту было 6 граждан Казахстана.

По поручению президента Казахстана, создана государственная комиссия, а президент Азербайджана Ильхам Алиев возвращается в Баку из России с неформального саммита СНГ в связи с крушением самолета близ города Актау.

В Росавиации назвали предварительную причину крушения самолета близ Актау.

На месте крушения самолета, по последним данным, найдены тела четырех человек. Также был обнародован полный список пассажиров, находившихся на борту.