Защитную дамбу прорвало в Актюбинской области
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В Актюбинской области из-за поднятия уровня воды в реке Торгай размыло земляную насыпь защитной дамбы села Нура, передает издание "Диапазон".
Как сообщили журналистам в пресс-службе областного акимата, в поселок Нура вчера вечером начала поступать вода. На месте находятся 126 человек, из них 119 мужчин-жителей поселка, которые остались для спасения села.
Помимо этого, для изучения обстановки на место вылетел начальник ДЧС на вертолете МИ-8.
Издание сообщает, что до прорыва дамбы здесь уложили 1100 мешков с грунтом, подвезли 390 тонн инертного материала.
За пару дней до прорыва дамбы из Нуры эвакуировали больше 570 человек, в том числе 326 детей. 242 человека разместили в эвакопункте села Иргиз, доставили к родственникам 310 человек из них 195 детей.
Сейчас 20 человек, в том числе 7 детей вернулись в село.
Всего же, по данным акимата, в Нуре расположены 112 жилых домов, проживают 691 человек.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2084648-zaschitnuyu-dambu-prorvalo-v-aktyubinskoy-oblasti/