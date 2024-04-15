Защитную дамбу прорвало в Актюбинской области

В Актюбинской области из-за поднятия уровня воды в реке Торгай размыло земляную насыпь защитной дамбы села Нура, передает издание "Диапазон".

Как сообщили журналистам в пресс-службе областного акимата, в поселок Нура вчера вечером начала поступать вода. На месте находятся 126 человек, из них 119 мужчин-жителей поселка, которые остались для спасения села.

Помимо этого, для изучения обстановки на место вылетел начальник ДЧС на вертолете МИ-8.

Издание сообщает, что до прорыва дамбы здесь уложили 1100 мешков с грунтом, подвезли 390 тонн инертного материала.

За пару дней до прорыва дамбы из Нуры эвакуировали больше 570 человек, в том числе 326 детей. 242 человека разместили в эвакопункте села Иргиз, доставили к родственникам 310 человек из них 195 детей.

Сейчас 20 человек, в том числе 7 детей вернулись в село.

Всего же, по данным акимата, в Нуре расположены 112 жилых домов, проживают 691 человек.