Поток воды со льдом снес опоры ЛЭП в СКО: несколько сел остались без электричества

На севере Казахстана вчера, 7 апреля, три населенных пункта остались без электроэнергии из-за повреждения линии электропередач, сообщает издание Петропавловск.news.

Сообщается, талые воды, интенсивно поступающие с полей, подмыли 4 опоры электросети ВЛ-35 линии «Марьевский новый путь».

"На данный момент зафиксировано 11 снесенных опор. В зоне ограничения электроснабжения более 200 потребителей сел Жанаталап, Кенес и Жанажол района Шал акына", — сообщили журналистам в пресс-службе "Севказэнерго".

Восстановительные работы затруднены, так как опоры находятся в воде. Из Петропавловска в район Шал акына выехал главный инженер АО "Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания". Он оценит возможность восстановления поврежденного участка ВЛ-35 линия "Марьевский новый путь" или перезапуска линии с последующим подключением в режиме 10 кВт.

Есть повреждения ЛЭП и в Есильском районе.

"В связи с повреждением потоком воды со льдом 3 опор в Есильском районе ограничено электроснабжение 36 потребителей села Жаргаин, 23 потребителей села Николаевка, 110 потребителей сёл Орнек и Мектеп", — сообщили в "Севказэнерго".

Аварийно-восстановительные работы также затруднены тем, что опоры находятся в потоке воды и движущихся на большой скорости льдин и ледяных полей.