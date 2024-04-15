Уровень воды поднялся в Есиле: в Акмолинской области размыло дорогу, сельчан эвакуировали
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Паводковая ситуация осложняется в Акмолинской области - вчера вечером здесь размыло дорогу, а ночью - земляную насыпь. Жителей одного из сел эвакуируют, передает NUR.KZ.
Как сообщается в Telegram-канале "КазАвтоЖола", в воскресенье, 14 апреля, в 21:00 из-за повышения уровня воды и разлива талых вод через дорогу ограничено движение для всех видов транспорта на участке автодороги "Кокшетау-Атбасар" от километра 120 до километра 184, на участке от поселка Максимовка до города Атбасар.
Между тем МЧС в своем Telegram-канале сообщает, в селе Пригородное этого же региона из-за поднятия уровня воды в реке Есиль произошел размыв земляной насыпи.
Спасатели ДЧС эвакуировали 20 человек, из них 12 детей.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2084642-uroven-vody-podnyalsya-v-esile-v-akmolinskoy-oblasti-razmylo-dorogu-selchan-evakuirovali/