Уровень воды поднялся в Есиле: в Акмолинской области размыло дорогу, сельчан эвакуировали

Паводковая ситуация осложняется в Акмолинской области - вчера вечером здесь размыло дорогу, а ночью - земляную насыпь. Жителей одного из сел эвакуируют, передает NUR.KZ.

Как сообщается в Telegram-канале "КазАвтоЖола", в воскресенье, 14 апреля, в 21:00 из-за повышения уровня воды и разлива талых вод через дорогу ограничено движение для всех видов транспорта на участке автодороги "Кокшетау-Атбасар" от километра 120 до километра 184, на участке от поселка Максимовка до города Атбасар.

Между тем МЧС в своем Telegram-канале сообщает, в селе Пригородное этого же региона из-за поднятия уровня воды в реке Есиль произошел размыв земляной насыпи.

Спасатели ДЧС эвакуировали 20 человек, из них 12 детей.