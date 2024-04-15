Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Уровень воды поднялся в Есиле: в Акмолинской области размыло дорогу, сельчан эвакуировали

Опубликовано:

Паводки в Казахстане
Паводки. Иллюстративное фото: primeminister.kz

Паводковая ситуация осложняется в Акмолинской области - вчера вечером здесь размыло дорогу, а ночью - земляную насыпь. Жителей одного из сел эвакуируют, передает NUR.KZ.

Как сообщается в Telegram-канале "КазАвтоЖола", в воскресенье, 14 апреля, в 21:00 из-за повышения уровня воды и разлива талых вод через дорогу ограничено движение для всех видов транспорта на участке автодороги "Кокшетау-Атбасар" от километра 120 до километра 184, на участке от поселка Максимовка до города Атбасар.

Между тем МЧС в своем Telegram-канале сообщает, в селе Пригородное этого же региона из-за поднятия уровня воды в реке Есиль произошел размыв земляной насыпи.

Спасатели ДЧС эвакуировали 20 человек, из них 12 детей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2084642-uroven-vody-podnyalsya-v-esile-v-akmolinskoy-oblasti-razmylo-dorogu-selchan-evakuirovali/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.