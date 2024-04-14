Питьевую воду подключили в Петропавловске спустя двое суток после ЧП

В Петропавловске, который с пятницы оставался без водоснабжения, подключили резервный источник насосной станции. Ход работ проверил вице-премьер Скляр, передает NUR.KZ со ссылкой на кабмин.

Как сообщается на официальном сайте правительства РК, первый заместитель премьер-министра Роман Скляр проинспектировал восстановительные работы насосной станции второго подъема ТОО «Кызылжар Су».

После выхода из строя станции первого подъема первый вице-премьер поручил завершить установку нового насоса и обеспечить Петропавловск водой в ночь на 14 апреля.

"Вода пошла во все районы города после 00:00. Резервный источник накопил достаточные объемы и запущен в работу. Подача водоснабжения будет бесперебойной. Качество воды и наличие коагулянтов обеспечены", — сказал Роман Скляр.

Он подчеркнул, что все работы на местах будут проводиться круглые сутки.

Напомним, в пятницу утром в Петропавловске потоки талой воды с огромными кусками льда повредили линии электропередачи. Из-за этого городская насосная станция оказалась обесточена и город остался без воды. В соцсетях горожане публиковали видео, на которых запечатлены огромные очереди у водовозов.

Аким города Серик Мухамедиев извинился перед жителями Петропавловска и сообщил, что все силы и средства СКРЭК направлены на скорейшее возобновление подачи электроэнергии на станцию.

Вчера в Петропавловске частично отключился свет. Комментируя ситуацию, Мухамедиев заявил, что за все время паводков льдины такой "агрессии" не проявляли. Он отмечал, что специалисты проводят восстановительные работы.

Сегодня стало известно, что из-за паводков в Петропавловске эвакуировали заключенных.