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Дополнительные авиарейсы запустят из Алматы из-за паводков

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Самолет авиакомпании Air Astana
Самолет Air Astana. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В связи с паводками в Атырауской области и повышенным спросом Air Astana выполнит дополнительные рейсы из Алматы в Атырау и обратно, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

"9 апреля авиакомпания Air Astana выполнит дополнительные рейсы KC 8770 и KC 8780 из Алматы в Атырау и обратно на самолете Airbus A321. Вместительность авиалайнера 179 мест. Вылет рейса из Алматы в Атырау состоится в 17:00. Обратный рейс будет осуществлен в 21:15", говорится в сообщении.

Отмечается, что решение о вводе дополнительных рейсов было принято в связи с повышенным спросом на данном маршруте из-за ситуации с паводками в Атырауской области.

В авиакомпании также сообщили, что приобрести авиабилеты можно на сайте авиакомпании - в приложении Air Astana или в Центре бронирования и информации.

Отмечается, что Air Astana принимает обращения от волонтерских организаций на бесплатную перевозку гуманитарной помощи.

Накануне сообщалось о введении режима чрезвычайной ситуации в Атырауской области. Также ранее о планах по введению ЧС в Атырау сообщал и вице-премьер Канат Бозумбаев.

"Для того, чтобы ситуация стабилизировалась, местным исполнительным органам необходимо в среднем 3-4 дня. Нужно составить конкретный план действий, выделить необходимую сумму денег, привлечь необходимую технику, а также человеческие ресурсы", – говорил он.

Напомним, 4 апреля в Жылыойском районе Атырауской области в связи с повышением уровня воды на реке Жем произошло наводнение. В районе объявили чрезвычайное положение местного значения. Тогда в Сети появились кадры из затопленного талыми водами Кульсары – административного центра Жылыойского района.

6 апреля стало известно, что из города эвакуировали 15 тысяч человек, из них порядка 5,5 тыс. детей. Эвакуация проводилась по трем направлениям: в Атырау, вахтовый поселок Тенгиз и Бейнеуский район Мангистауской области.

В тот же день президент Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с акимом Атырауской области Сериком Шапкеновым. Глава государства отметил, что держит на контроле паводковую ситуацию в регионе.

В МЧС показывали кадры эвакуации из Кульсары. Сообщалось, что в регион приехал премьер-министр Олжас Бектенов, чтобы ознакомиться с текущей ситуацией.

Отметим, что ситуация с паводками в Казахстане продолжает оставаться сложной.

По последним данным МЧС, с начала паводкового периода спасено 72 029 человек, из них 16 078 детей. В пунктах временного размещения находятся 14 368 человек, из них 7 255 детей.

В субботу, 6 апреля, с обращением к казахстанцам выступил президент РК Касым-Жомарт Токаев. По его словам, текущая ситуация — возможно, самое крупное бедствие по своим масштабам и последствиям за последние 80 с лишним лет.

Глава государства подчеркнул, что никто из пострадавших не останется без помощи, и поручил правительству разбронировать государственный материальный резерв, чтобы помочь жителям.

Также накануне премьер-министр РК Олжас Бектенов, в ходе выездного заседания Республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводков в Атырау, дал ряд поручений казахстанским ведомствам в связи с паводковой ситуацией в стране.

Отмечалось, что режим ЧС сохраняется в 10 областях: Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, а А из зон ЧС эвакуировано свыше 70 тыс. человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2080622-dopolnitelnye-aviareysy-zapustyat-iz-almaty-iz-za-pavodkov/

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