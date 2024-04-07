Паводки в Казахстане: до 72 тыс. человек увеличилось число спасенных граждан

В МЧС предоставили свежие данные по паводковой ситуации в стране. На данный момент откачало более 7,5 млн кубометров талой воды, передает NUR.KZ со ссылкой на Службу центральных коммуникаций.

"С начало паводкового периода спасено 72 029 человек, из них 16 078 детей. В пунктах временного размещения находятся 14 368 человек, из них 7 255 детей", – подчеркнул глава Департамента по ликвидации ЧС МЧС РК Кахарман Оразалин.

На данный момент откачано более 7,5 млн кубических метров талой воды, проведена укладка 952 тыс. мешкотар и 976 тыс. тонн инертного материала.

В аварийно-спасательных работах задействовано 12 455 человек, 7 воздушных судов.

"На контроле Республиканского оперативного штаба находятся Атырауская, Актюбинская, Акмолинская, Костанайская, Западно-Казахстанская, Северо-Казахстанская, Павлодарская области", – добавил спикер.

Ранее в МЧС заявляли о почти 64 тысячах человек, эвакуированных из затопленных районов. Также сообщалось, что в стране сохраняется ограничение движения на 17 автодорогах республиканского значения в 7 областях.

Отметим, вчера президент Касым-Жомарт Токаев выступил с обращением к казахстанцам. По его словам, текущая ситуация – возможно самое крупное бедствие по своим масштабам и последствиям за последние 80 с лишним лет.

Глава государства подчеркнул, что никто из пострадавших не останется без помощи и поручил правительству разбронировать государственный материальный резерв, чтобы помочь жителям.

При этом представители Генпрокуратуры заявили, что они устанавливают причины затопления конкретных населенных пунктов, разрушения дорог, мостов, гидротехнических и других объектов.

"В частности, изучается целевое расходование бюджетных средств, своевременность и полнота планов по предотвращению паводков. По итогам будет дана соответствующая правовая оценка деятельности каждого уполномоченного органа", – сообщили в ведомстве.