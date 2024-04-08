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Паводки в Казахстане: сколько населенных пунктов остаются отрезанными от мира

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Спасательные работы
Спасательные работы. Фото: t.me/qr_tjm

Представитель МЧС сообщил, что почти 60 населенных пунктов оказались отрезаны от мира из-за паводковой ситуации. Они находятся на контроле министерства, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт СЦК.

В Атырауской, Актюбинской, Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской и Павлодарской областях подтопленными остаются 3 704 частных жилых дома, 567 придворовых территорий, 1 824 дачных дома и 75 зданий различного предназначения. Такие данные на брифинге привел начальник департаменте по ликвидации чрезвычайных ситуаций МЧС Кахарман Оразалин.

Наряду с этим продолжаются работы по восстановлению 4 разрушенных мостов и 133 размытых участков автодорог. При этом 59 населенных пунктов остались без транспортного сообщения – они находятся на контроле МЧС.

Также глава департамента по ликвидации ЧС сообщил, что всего с начала паводкового периода спасено и эвакуировано свыше 75 тыс. человек, из них 18 тыс. детей. В пунктах временного размещения находятся 7605 человек.

127 тонн гумпомощи доставили в пострадавшие регионы, в пути – помощь от Кыргызстана.

17 377 человек задействованы в круглосуточных аварийно-спасательных работах. Между тем, по словам представителя МЧС, чрезвычайные ситуации местного масштаба объявлены в 10 регионах Казахстана.

"При ухудшении ситуации будут приняты безотлагательные меры. МЧС призывает граждан быть предельно внимательными, неукоснительно соблюдать меры безопасности в паводковый период, не покидать дома и эвакуационные пункты без соответствующего разрешения", – сказал Оразалин.

Напомним, как стало известно вчера, 7 апреля, режим ЧС ввели в Атырауской области. А в двух районах СКО началась заблаговременная эвакуация населения из-за поднятия уровня воды в реке Есиль.

Также на паводки в Казахстане отреагировали в Турции – в МИД страны заявили, что готовы оказать любую помощь.

Вчера премьер-министр Олжас Бектенов приехал в Атыраускую область, где встретился с жителями города Кульсары, который сильно пострадал от паводков. Напомним, из города на прошлой неделе вывезли 15 тыс. человек.

В воскресенье утром спасатели обнаружили тела двух мужчин в Кульсары, которые ранее уехали на тракторе обследовать затопленный дом, но упали в кювет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2080517-skolko-naselennyh-punktov-otrezalo-ot-mira-iz-za-pavodkov-rasskazali-v-mchs/

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