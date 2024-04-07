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Паводки в Казахстане: Бектенов дал поручения министерствам и акиматам

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Заседание Республиканского штаба по противопаводковым мероприятиям
Заседание Республиканского штаба по противопаводковым мероприятиям. Фото: primeminister.kz

Премьер-министр РК Олжас Бектенов дал ряд поручений казахстанским ведомствам в связи с паводковой ситуацией в стране, передает NUR.KZ со ссылкой на правительство РК.

Сегодня в Атырау состоялось выездное заседание Республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводков под руководством премьер-министра Олжаса Бектенова.

В режиме видеоконференцсвязи было подключено руководство министерств и акиматов областей.

О текущей ситуации на местах доложили вице-премьеры, работающие в регионах до стабилизации паводковой ситуации.

Отмечается, что на сегодня режим ЧС сохраняется в 10 областях: Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, а также Абай и Ұлытау.

В настоящее время площадь, покрытая снегом, в целом по стране составляет 15%, в северных, восточных и центральных регионах – порядка 40%.

В аварийно-спасательных работах задействованы свыше 12 тыс. человек, более 800 единиц техники, порядка 400 единиц водооткачивающих и плавательных средств. Из зон ЧС эвакуировано свыше 70 тыс. человек.

На заседании также была заслушана информация Министерства сельского хозяйства. В результате принимаемых мер в регионах подтопления передислоцировано на безопасные участки более 60 тыс. голов сельскохозяйственных животных.

Вместе с тем для недопущения ухудшения эпизоотической обстановки в зонах подтопления Республиканским противоэпизоотическим отрядом Министерства совместно с акиматами областей проводится сбор и утилизация павших животных. На сегодняшний день утилизировано 1013 голов, в том числе КРС – 133, МРС – 809 голов, лошадей – 64.

"Ситуация с паводками остается сложной. Президентом поставлена задача обеспечить правопорядок на подтопленных территориях. Жизнеобеспечение городов и сел должно быть на соответствующем уровне. Жителям нужно предоставить все необходимое. Поручаю усилить контроль и не допускать необоснованное повышение цен на продукты. Факты пресекать.

Сейчас в ряде регионов началась работа по возмещению ущерба и выплате компенсации. Эту работу нужно проводить максимально прозрачно – без бюрократии и оперативно. Никто не должен остаться без помощи. Акимам ситуацию держать на особом контроле.

Коммунальные предприятия и санитарно-эпидемиологические службы переведены на усиленный режим работы. Нужно качественно и бесперебойно оказывать все необходимые услуги населению", – подчеркнул Олжас Бектенов. 

Так, премьер-министр и руководитель штаба Олжас Бектенов поручил:

  • Министерству здравоохранения – усилить контроль за санитарно-эпидемиологической ситуацией в зонах подтоплений и, в частности, за качеством питьевой воды; 
  • Министерству сельского хозяйства обеспечить необходимый ветеринарный контроль за домашними и дикими животными, не допустив ухудшения эпизоотической ситуации;
  • Министерству внутренних дел – принять меры по обеспечению сохранности имущества эвакуированного населения;
  • акиматам – обеспечить население в эвакуационных пунктах всем необходимым, а также проработать вопрос их временного проживания на период восстановительных работ. 

Работа продолжается. Подчеркивается, что паводковая ситуация в стране находится на постоянном контроле штаба. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2080379-pavodki-v-kazahstane-bektenov-dal-porucheniya-ministerstvam-i-akimatam/

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