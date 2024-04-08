Куда казахстанцы могут отнести гуманитарную помощь пострадавшим от паводков: список адресов

Жители Казахстана собирают гуманитарную помощь гражданам в пострадавших от паводков регионах. Пункты сбора заработали в Алматы, Астане и других регионах страны.

Регионы Казахстана с наступлением весны, таянием снега и притоком талых вод массово столкнулись с паводками. По последним данным, чрезвычайные ситуации местного масштаба объявлены в 10 регионах, всего с начала паводкового периода спасено и эвакуировано свыше 75 тыс. человек, из них 18 тыс. детей. В пунктах временного размещения находятся свыше 7,6 тыс. человек.

Ситуация объединила казахстанцев, во многих городах и областях жители собирают гуманитарную помощь. Не остались в стороне соседний Кыргызстан и Турция.

В конце марта в Алматы открыли пункт сбора помощи пострадавшим от паводков. Его расположили в комьюнити-центре Алмалинского района по адресу – Байтурсынова, 22/1. Гуманитарную помощь принимают с 10:00 до 19:00.

Контактные номера: +7 747 821 64 78; 7 747 540 01 40. Подробнее о том, что берут в качестве помощи, можно почитать тут.

Астанчане могут отвезти необходимые для пострадавших вещи по следующим адресам:

пр. Сарыарка 13, 5 этаж, городской штаб волонтеров при КГУ "Астана жастары", с 09:00 до 20:00. По всем вопросам обращаться по номеру: +7 701 356 22 96;

ул. Петрова 7, волонтерское движение "LIDER.KZ", с 09:00 до 19:00. Телефон: +7 701 429 10 76;

ул. Калдаякова 11, волонтерское движение "Жақсылық жаса", график необходимо уточнять. Телефон: +7 707 947 75 62;

ЖК Саранда, ул. Аль Фараби, д.16, волонтерское движение "Жақсылық жаса", график необходимо уточнять. Телефон: +7 701 177 38 62;

ул. Тамшалы, 24, волонтерское движение "QANAT", график необходимо уточнять. Телефоны: +7 747 585 62 02, +7 702 759 94 47;

ул. М. Жумабаева, 21б, ОФ "Ерекше Әлем", с 11:00 до 22:00. Телефон: +7 701 959 36 11;

ул. Б. Момышулы, 26, Клуб Добряков Астаны, воскресенье с 14:00 до 18:00. В остальные дни – по звонку, телефон: +7 777 866 77 11;

ул. Карасай батыра, 2, "Истоки Добра", понедельник, среда, пятница, воскресенье с 13:00 до 17:00. Телефон: +7 701 405 82 07;

ул. Валиханова 25/2, волонтерское движение "Жақсылық жаса", график уточнять по телефону: +7 775 308 66 04.

Собирают гуманитарную помощь жители Мангистауской области, передает Lada.kz.

Актау: здание "Молодежного центра" в шестом микрорайоне. Контактный номер: +7 778 253 94 05.

Жанаозен: здание ТРК "Жанаозен". Контактные номера: +7 701 133 00 55, +7 775 165 48 48, +7 701 424 42 42.

Мангистауский район: пункт расположен в здании Мангистауского районного филиала партии Amanat. Контактные номера: +7 705 739 75 35, +7 775 616 01 60.

Каракиянский район: перед мечетью "Суюнгара" в селе Жетыбай. Контактный номер: +7 778 005 27 60.

Как сообщал ранее телеканал 24.KZ, жители ВКО собирали гуманитарную помощь в университете имени Аманжолова и в Восточно-Казахстанском техническом университете. Между тем жители Риддера могут отнести необходимое пострадавшим по адресу: пр. Независимости, 3А, актовый зал партии "Аманат" с 9:30 до 18:00, передает YK-news.kz.

В конце прошлой недели республиканский фронт-офис волонтеров "Birgemiz" в Facebook опубликовал адреса пунктов сбора помощи в Павлодарской, Костанайской, Западно-Казахстанской областях, а также в области Жетiсу. Принимаются теплая одежда, гигиенические средства и продукты питания.

Адреса и телефоны опубликованы ниже.

Пункты сбора. Фото: facebook.com/qazvolunteer.kz

Пункт сбора в Костанайской области. Фото: facebook.com/qazvolunteer.kz

Пункт сбора в Костанайской области. Фото: facebook.com/qazvolunteer.kz

Пункт сбора в ЗКО. Фото: facebook.com/qazvolunteer.kz

Напомним, как стало известно вчера, 7 апреля, режим ЧС ввели в Атырауской области. А в двух районах СКО началась заблаговременная эвакуация населения из-за поднятия уровня воды в реке Есиль.

Также на паводки в Казахстане отреагировали в Турции – в МИД страны заявили, что готовы оказать любую помощь.

Вчера премьер-министр Олжас Бектенов приехал в Атыраускую область, где встретился с жителями города Кульсары, который сильно пострадал от паводков. Напомним, из города на прошлой неделе вывезли 15 тыс. человек.

В воскресенье утром спасатели обнаружили тела двух мужчин в Кульсары, которые ранее уехали на тракторе обследовать затопленный дом, но упали в кювет.