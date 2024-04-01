Очередная волна паводка грозит региону Казахстана, уже пострадавшему от воды

Карагандинской области грозит очередная волна паводка. Об этом стало известно из сообщения правительства после визита в регион вице-премьера Каната Бозумбаева, передает NUR.KZ.

Канат Бозумбаев, недавно назначенный заместителем премьера, а заодно – и заместителем руководителя Республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводкового периода, сегодня в срочном порядке прибыл в пострадавшую от паводков Карагандинскую область.

Они вместе с министром по чрезвычайным ситуациям Чингисом Ариновым совершили облет бассейнов рек Карагандинской области и ознакомились с обстановкой в регионе.

Канат Бозумбаев совершает облет по региону. Фото: t.me/KZgovernment

"Ситуация признана сложной: в области прогнозируется вторая волна паводка.

40% территорий Нуринского, Осакаровского районов и северной части Актогайского покрыты снегом.

Для предотвращения ЧС в паводкоопасные районы переброшены дополнительные силы и средства служб гражданской защиты", – заявили в пресс-службе правительства.

В ходе встречи с пострадавшими жителями сел Шетского района Бозумбаев подчеркнул, что весь причиненный стихией ущерб будет оценен комиссией и полностью возмещен.

"Глава государства поручил максимально снизить ущерб от нынешних паводков и в первую очередь защитить население. Комиссия обследует все дома. Будет оказана помощь, имущество восстановим и возместим. Если дома признают непригодными, будут построены новые, либо приобретено другое жилье на вторичном рынке", – объяснил сельчанам Канат Бозумбаев.