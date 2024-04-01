Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика

Очередная волна паводка грозит региону Казахстана, уже пострадавшему от воды

Опубликовано:

Канат Бозумбаев знакомится с ситуацией в регионе
Канат Бозумбаев знакомится с ситуацией в регионе. Фото: t.me/KZgovernment

Карагандинской области грозит очередная волна паводка. Об этом стало известно из сообщения правительства после визита в регион вице-премьера Каната Бозумбаева, передает NUR.KZ.

Канат Бозумбаев, недавно назначенный заместителем премьера, а заодно – и заместителем руководителя Республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводкового периода, сегодня в срочном порядке прибыл в пострадавшую от паводков Карагандинскую область.

Они вместе с министром по чрезвычайным ситуациям Чингисом Ариновым совершили облет бассейнов рек Карагандинской области и ознакомились с обстановкой в регионе.

Канат Бозумбаев совершает облет по региону
Канат Бозумбаев совершает облет по региону. Фото: t.me/KZgovernment

"Ситуация признана сложной: в области прогнозируется вторая волна паводка.

40% территорий Нуринского, Осакаровского районов и северной части Актогайского покрыты снегом.

Для предотвращения ЧС в паводкоопасные районы переброшены дополнительные силы и средства служб гражданской защиты", – заявили в пресс-службе правительства.

В ходе встречи с пострадавшими жителями сел Шетского района Бозумбаев подчеркнул, что весь причиненный стихией ущерб будет оценен комиссией и полностью возмещен.

"Глава государства поручил максимально снизить ущерб от нынешних паводков и в первую очередь защитить население. Комиссия обследует все дома. Будет оказана помощь, имущество восстановим и возместим. Если дома признают непригодными, будут построены новые, либо приобретено другое жилье на вторичном рынке", – объяснил сельчанам Канат Бозумбаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2077118-ocherednaya-volna-pavodka-grozit-regionu-kazahstana-uzhe-postradavshemu-ot-vody/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.