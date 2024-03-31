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Эзотерика

Паводки в Казахстане: куда звонить пострадавшим, чтобы получить медпомощь

Опубликовано:

Врач
Врач. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Пресс-служба правительства опубликовала номера телефонов, на которые жители пострадавших от паводков районах могут обратиться для получения медицинской помощи, передает NUR.KZ.

Как рассказали в пресс-службе правительства в Telegram, медорганизации работают в усиленном режиме, дополнительно привлечены врачи и бригады скорой медицинской помощи.

Все эвакуированные осматриваются медиками, состояние у всех стабильное, жалоб на получение каких-либо травм не поступало. Ведется контроль за состоянием беременных и детей.

Роженицы с близким сроком родов эвакуированы в районные и областные центры. Наряду с этим обеспечена готовность служб для развертывания дополнительных бригад медицинской и психологической помощи для населения пострадавших от паводков регионов.

Кроме того, работа call-центров по вопросам здравоохранения на местах переведена на круглосуточный режим. Население пострадавших от паводка регионов может обратиться по следующим номерам:

  • +7 (7132) 41 02 13, Актюбинская область;
  • +7 (7142) 52 40 70, Костанайская область;
  • +7 (7112) 24 00 06, Западно-Казахстанская область;
  • +7 (7212) 95 55 59, Карагандинская область;
  • +7 (7222) 56 64 50, область Абай;
  • +7 (7102) 99 95 09, область Ұлытау;
  • 109, Акмолинская область.

Паводки в Казахстане

Вчера вечером в Актюбинской области над шлюзом Щербаковской плотины появились трещины, в итоге ее прорвало. За несколько дней до этого аэропорт Актобе временно закрывали на прием и выпуск воздушных судов из-за подтопления талыми водами.

Вчера первый заместитель премьер-министра Роман Скляр ознакомился с паводковой ситуацией в Западно-Казахстанской области. Он поручил усилить противопаводковые работы по всем направлениям и, в первую очередь, обеспечить безопасность граждан.

27 марта в Уральске был объявлен режим ЧС природного характера местного масштаба.

В Костанайской области прошла эвакуация жителей подтопленных территорий. В городе Аркалык, Амангельдинском и Джангельдинском районах объявили режим чрезвычайной ситуации.

Сложная паводковая ситуация также была в Акмолинской области. 29 марта в Кокшетау объявили чрезвычайную ситуацию природного характера местного масштаба.

Между тем на контроле Республиканского штаба, как сообщалось вчера, находятся 7 областей, это Актюбинская, Акмолинская, Костанайская, Западно-Казахстанская, Северо-Казахстанская, Павлодарская области и область Абай.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2076246-kuda-zvonit-kazahstantsam-chtoby-poluchit-medpomosch-v-postradavshih-ot-pavodkov-oblastyah/

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