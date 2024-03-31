Паводки в Казахстане: премьер напомнил кабмину и акимам о критике, высказанной Токаевым

В Астане состоялось заседание Республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводкового периода, передает NUR.KZ со ссылкой на правительство.

Как подчеркивают в пресс-службе премьера, главная задача данного штаба – координация деятельности по проведению противопаводковых мероприятий и обеспечению безопасности граждан.

Руководителем Штаба является сам премьер-министр Олжас Бектенов, а заместителем руководителя Штаба стал недавно назначенный заместителем премьер-министра Канат Бозумбаев.

В состав Штаба вошли руководство Администрации президента, руководители центральных и местных исполнительных органов.

На заседании были заслушаны министры и акимы регионов по вопросам исполнения поручений главы государства и мерам по активизации противопаводковых мероприятий.

"Из зон ЧС всего эвакуировано 11 306 человек. В пунктах временного размещения находятся 5 456 человек. На контроле – восстановительные работы 40 размывов автодорог, моста и 39 дорожных полотен. С населенными пунктами, оставшимися без транспортного сообщения, поддерживается связь, акиматами созданы необходимые запасы продуктов питания и медикаментов. Помощь населению в зонах ЧС оказывается круглосуточно, в том числе с привлечением воздушных судов. В работе задействованы более 7 тыс. человек, свыше 2 тыс. единиц техники, в т.ч. водооткачивающие средства, плавательные и воздушные судна.

Ведется мониторинг наполняемости водохранилищ и рек. На данный момент Актюбинское, Саздинское, Ащисуйское, Жартасское водохранилища работают в транзитном режиме, осуществляется активный сброс воды. В режиме накопления находится Каргалинское водохранилище. Акиматами ведутся превентивные мероприятия в регионах, где имеется риск обострения паводковой ситуации. При необходимости будет дополнительно осуществлена переброска сил и средств.

На восстановительные работы и строительство жилищ, разрушенных вследствие ЧС, будут выделены средства из резервов правительства РК и местных исполнительных органов. Список пострадавших граждан, чье жилье признано аварийным, будет формироваться акиматами на местах", – говорится в сообщении правительства.

Также премьер-министр напомнил про вчерашнюю критику, высказанную президентом в адрес правительства и акимов.

"Глава государства дал неудовлетворительную оценку работе по исполнению противопаводковых мероприятий. Необходимо уже сейчас начать оценку объемов нанесенного стихией ущерба и незамедлительно приступить к оказанию материальной помощи пострадавшим людям, а также выработать комплексные меры для предотвращения подобных масштабных паводков в будущем. Каждый регион должен иметь четкий план действий", – подчеркнул председатель Штаба Олжас Бектенов.

Паводки в Казахстане

Последнюю неделю в разных частях страны наблюдаются паводки. Затронули они Актюбинскую, Западно-Казахстанскую, Костанайскую, Акмолинскую области и еще несколько регионов.

Вчера вечером президент Касым-Жомарт Токаев провел оперативное совещание, в ходе которого объявил строгий выговор Скляру, министру Нуржигитову и акимам ряда областей. Кроме того, Токаев извинился перед казахстанцами. А в столице были открыты пункты сбора гуманитарной помощи для пострадавших от паводков.

Также президент поручил правительству создать республиканский оперативный штаб и оценить объемы нанесенного природной стихией ущерба. Отмечалось, что Токаев лично контролирует работу правительства и местных исполнительных органов по ликвидации последствий наводнений.

Также вчера после совещания с президентом премьер-министр Олжас Бектенов заявил, что виновные должностные лица будут наказаны, и пообещал, что весь ущерб, причиненный гражданам паводками, будет возмещен.