Аким ЗКО обратился к жителям региона из-за паводков

Аким Западно-Казахстанской области выразил обеспокоенность со сложной паводковой ситуацией, которая сложилась в регионе, и обратился к населению, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата региона.

В своем видеообращении, опубликованном в Instagram-профиле акимата региона, глава ЗКО Нариман Турегалиев высказался касательно сложившейся в регионе сложной ситуации из-за паводков.

"В Сырымском, Теректинском, Каратобинском и Бурлинском районах области из-за паводков произошло подтопление жилых домов. Эвакуировано около 4 тысяч человек, половина из которых - дети. Также для пострадавших от наводнения были в срочном порядке организованы оперативно-эвакуационные пункты, для них создаются необходимые условия", - отметил Турегалиев.

В 5 трансграничных с Россией реках, по словам акима области, повышается уровень воды. В частности, повышается уровень воды в реках Караозен и Сарыозен, где в настоящее время усилены меры безопасности.

"По данным специалистов, уровень воды превысил самый высокий показатель, который наблюдался в области 30 лет назад. Река Чаган и Дерколь в Уральске достигла опасного уровня. В связи с этим сохраняется опасность и принимаются все меры по предупреждению паводков в городе Уральск, районах Байтерек, Теректы.

Произошли паводки и в селе Подстепное около Уральска, где сейчас ведутся работы по откачке воды, расширению водопропускных труб, все ограждается грунтом.

Я доложил главе государства о ситуации в области. Со своей стороны президент отметил, что населению будет оказана максимальная помощь, каждый из пострадавших получит помощь со стороны государства.

Спасатели, специалисты по чрезвычайным ситуациям, коммунальные службы, силовые структуры, волонтеры круглосуточно работают, чтобы устранить последствия паводков. Будут приняты все необходимые меры, направленные на устранение последствий паводков. Призываю сохранять спокойствие и поддерживать друг друга в этот трудный период", - добавил Нариман Турегалиев.

Сегодня сообщалось о том, что в пригороде Уральска талые воды начали топить дома в селе Подстепное. Спасатели призывали местных жителей эвакуироваться.

Напомним, на прошлой неделе акимат Уральска затопило талыми водами. От стихии пострадал цокольный этаж, где располагался отдел земельных отношений.

Подтопило в городе и жилые дома, подвалы нескольких социальных объектов и пяти многоэтажек.

В Уральске был объявлен режим ЧС природного характера местного масштаба. Позже в связи со сложившейся ситуацией акиму Уральска Миржану Сатканову объявили строгий выговор.

В связи с паводками в целом по региону сообщалось об эвакуации сотен человек. По информации замакима ЗКО Калияра Айтмухамбетова, обстановка больше всего усложнилась в Каратобинском районе, где талая вода со степей затопила село Коржын. Всех жителей сразу же эвакуировали в двухэтажное здание местной школы.

30 марта первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр ознакомился с паводковой ситуацией в Западно-Казахстанской области. Был совершен облет и осмотр подтопленных участков Теректинского, Сырымского, Каратобинского районов области, а также изучена паводковая ситуация в Уральске. Сообщалось, что Скляр поручил усилить противопаводковые работы по всем направлениям и в первую очередь обеспечить безопасность граждан. Со стороны правительства будет оказана вся необходимая помощь.

Сегодня президент провел заседание Республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий, где раскритиковал работу МЧС, акиматов и Министерства водных ресурсов. Он также заявил, что, "если ситуация не изменится, надо отстранять от должности ответственных лиц".

В пресс-службе правительства в связи с паводковой обстановкой в стране объясняли, куда могут обратиться жители пострадавших от паводков для получения медпомощи. Отмечается, что call-центры работают в круглосуточном режиме:

+7 (7132) 41 02 13, Актюбинская область;

+7 (7142) 52 40 70, Костанайская область;

+7 (7112) 24 00 06, Западно-Казахстанская область;

+7 (7212) 95 55 59, Карагандинская область;

+7 (7222) 56 64 50, область Абай;

+7 (7102) 99 95 09, область Ұлытау;

109, Акмолинская область.

Как действовать во время паводков

Как сообщается на сайте одного их региональных ДЧС, паводок - это временное затопление значительной части суши водой. Паводок может произойти в результате:

сброса воды с гидротехнических сооружений;

быстрого таяния снегов, ледяных заторов, зажоров (скопление шуги, донного льда и других видов внутриводного льда в русле реки);

обильных осадков: либо очень продолжительных, либо кратковременных, но очень интенсивных; нагонов воды с моря, больших рек на побережья и в устье рек сильным навальным ветром или приливом.

Весной и осенью в населенных пунктах могут случаться паводки, в результате которых возможны потери среди людей, разрушение муниципальных и частных построек, нанесение большого материального ущерба.

"Паводки можно прогнозировать, а значит, принять предупредительные меры. С получением прогноза о возможном наводнении осуществляется оповещение населения с помощью сирен, через сеть радио- и телевизионного вещании, другими возможными средствами. Получив предупреждение об угрозе затопления, сообщите об этом вашим близким, соседям, окажите помощь престарелым и больным. В информации будет сообщено о времени и границах затопления, рекомендации жителям о целесообразном поведении и порядке эвакуации", - объяснили специалисты.

Перед эвакуацией для сохранения своего дома следует:

отключить воду, газ, электричество;

погасить огонь в печах; перенести на верхние этажи или чердаки ценные вещи и предметы;

закрыть окна и двери, при необходимости - обить окна и двери первых этажей досками или фанерой.

Получив сигнал о начале эвакуации, необходимо быстро собрать и взять с собой:

документы (в герметичной упаковке), ценности, лекарства;

комплект одежды и обуви по сезону;

запас продуктов питания на несколько дней.

Затем нужно следовать на объявленный эвакуационный пункт для регистрации и отправки в безопасный район.

"Помните, в затопленной местности нельзя употреблять в пищу продукты, соприкасавшиеся с поступившей водой, и пить некипяченую воду", - отметили представители МЧС РК.