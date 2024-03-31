Канат Бозумбаев назначен заместителем премьера

Канат Бозумбаев назначен заместителем главы правительства Республики Казахстан, сообщает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу президента республики.

"Указом главы государства Бозумбаев Канат Алдабергенович назначен заместителем премьер-министра Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности", – говорится в сообщении пресс-службы Акорды.

До настоящего момента у главы правительства (премьер-министра) было шесть заместителей.

первый заместитель премьер-министра Роман Скляр;

заместитель премьер-министра – руководитель Аппарата правительства Галымжан Койшыбаев;

заместитель премьер-министра – министр иностранных дел Мурат Нуртлеу;

заместитель премьер-министра Тамара Дуйсенова;

заместитель премьер-министра Серик Жумангарин;

заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Нурлан Байбазаров.

Биография и трудовой путь

Канат Бозумбаев, судя по информации с официального сайта Акорды, родился в 1969 году в городе Алматы. В 1993 году окончил Казахскую государственную академию управления по специальности экономист.

Трудовую деятельность начал в 1993 году экономистом ТОО "Эдем лтд".

С 1994 по 1997 год был помощником акима города Алматы.

В 1997 году работал директором по экономическим вопросам ТПО "Алмаз и Компания", начальником отдела региональной политики Министерства экономики и торговли Республики Казахстан.

С 1997 по 1998 год был начальником сводно-финансового департамента, вице-президентом по экономическим вопросам закрытого акционерного общества "Национальная компания по транспортировке нефти "КазТрансОйл".

С августа 1998-го по март 2000 года – директор департамента нефти и газа Министерства энергетики, индустрии и торговли Республики Казахстан.

С марта по декабрь 2000 года – вице-министр Министерства энергетики, индустрии и торговли Республики Казахстан.

С января по май 2001 года – первый вице-президент открытого акционерного общества "KEGOC".

С мая 2001-го по август 2007 года – президент открытого акционерного общества "KEGOC".

С августа 2007 года по октябрь 2008 года – председатель правления акционерного общества "Казахстанский холдинг по управлению государственными активами "Самрук".

С октября 2008 года по ноябрь 2009 года – председатель правления АО "KEGOC".

С ноября 2009 года по декабрь 2013 года – аким Жамбылской области.

С декабря 2013 года по март 2016-го – аким Павлодарской области.

С марта 2016-го по декабрь 2019-го – министр энергетики Республики Казахстан.

С декабря 2019-го по ноябрь 2021-го – помощник президента Республики Казахстан.

С ноября 2021-го по июнь 2022-го – аким Алматинской области.

С 4 сентября 2023 года занимал должность советника президента.

Награжден орденом "Құрмет" (2005) и медалью "За вклад в развитие Евразийского экономического союза" (2019). Является заслуженным энергетиком СНГ.

Владеет казахским, русским, английским языками.