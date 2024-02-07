"Не было необходимости в международных спасателях": Скляр об упавшем автобусе на "Майкаинзолото"

На брифинге сегодня зампремьер-министра Роман Скляр рассказал, почему для вызволения упавшего автобуса на АО "Майкаинзолото" так и не привлекли международных спасателей, пишет корреспондент NUR.KZ.

"В этом не было никакой необходимости, привлекать международных спасателей, потому что не было даже такого опыта. Министерство по чрезвычайным ситуациям полностью все свои силы приложило для того, чтобы своих же коллег, спасателей (спасти – прим. ред.). И организации, работники которой погибли, они сделали все возможное и невозможное", – заявил заместитель премьер-министра Роман Скляр.

Напомним, что на днях стало известно о приостановлении работ на месте обвала на территории "Майкаинзолото" в Павлодарской области. В ДЧС заявляли, что риск обрушения на месте поиска упавшего в шахту автобуса слишком высок.

ЧП на территории АО "Майкаинзолото"

4 января ночью в Баянаульском районе Павлодарской области на территории АО "Майкаинзолото" в образовавшийся котлован провалился автобус с пассажирами. В салоне находились водитель и три спасателя Павлодарского филиала Республиканского центрального штаба профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб.

Позже появилась информация, что на месте происшествия были обнаружены два тела. Аким Павлодарской области сообщил, что погибли Саркыт Бердіқан и Олег Тышкевич. Остальные люди и сам автобус до сих пор не найдены.

По данному факту возбудили уголовное дело. Более 40 работников "Майкаинзолото" были допрошены. В интернете разместили видео момента падения автобуса.

Супруга одного из спасателей, которого пока не нашли, попросила президента привлечь к поискам специалистов из других стран.

Комиссия по расследованию группового несчастного случая на территории АО "Майкаинзолото" огласила результаты проведенного с 4 по 24 января специального расследования. 29 января 2024 года аким Павлодарской области сообщил, что в результате поисковых работ найдено колеса автобуса.

Дочь погибшего спасателя Олега Тышкевича опубликовала видеообращение, в котором заявила, что обещанную финансовую помощь семьям оказали не в полном объеме. Аким Павлодарской области встретился с ней и семьей Бердыкана Саркыта и пообещал проследить, чтобы все финансовые обязательства были исполнены.

3 февраля появилась информация о том, что спасатели отыскали на месте ЧП кусок дверцы внутренней полки автобуса с описью, каску спасателя и ручную радиостанцию.