Более 40 работников "Майкаинзолото" допросили после ЧП с автобусом

Проводится расследование нарушений правил безопасности ведения горных работ, повлекших смерть людей на территории АО "Майкаинзолото", передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру Павлодарской области.

По информации официального сайта ведомства, следственным управлением ДП Павлодарской области расследуется уголовное дело по ст.277 ч.3 УК (Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ) по факту происшествия, имевшего место 4 января 2024 года на территории АО "Майкаинзолото" в Баянаульском районе.

"Установлено, что в результате обвала дороги на горно-рудный карьер провалился автобус с 4-мя работниками аварийно-спасательной службы, тела двоих извлечены в тот же день. Создана комиссия по расследованию нарушения правил безопасности ведения горных работ. По делу назначены процессуальные прокуроры", - отметили в надзорном органе.

Здесь добавили, что с места раскопок подняты на поверхность фрагменты автобуса и личное снаряжение спасателей.

В настоящее время производится вывоз грунта для прокладки пути к месту происшествия, геосканирование, спущены малогабаритные экскаваторы, поиски двух спасателей продолжаются.

Проведение работ осложняется постоянным осыпанием грунта из-за нестабильности горной породы и пустот под воронкой.

В поисково-спасательных работах задействованы 147 человек, 45 единиц техники, 3 кинологических расчета и 2 беспилотных летательных аппарата.

"В рамках расследования уголовного дела допрошены более 40 работников предприятия, а также руководство ТОО, произведены выемки необходимых документов, записей с камер видеонаблюдения.

По делу назначены ряд экспертиз с привлечением специалистов из разных регионов страны в области горно-строительных работ для установления причин обвала.

Расследование находится на контроле Генеральной прокуратуры", - отметили в прокуратуре Павлодарской области.

ЧП на территории АО "Майкаинзолото"

Ночью 4 января в Баянаульском районе Павлодарской области на территории АО "Майкаинзолото" в образовавшийся котлован упал автобус с пассажирами.

В салоне находились водитель и три спасателя Павлодарского филиала Республиканского центрального штаба профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб.

Позже появилась информация, что были обнаружены тела двух человек. Аким Павлодарской области Асаин Байханов рассказал, что погибли Саркыт Бердіқан и Олег Тышкевич. Остальные люди и сам автобус пока не найдены.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Глава МЧС пояснил, что ситуация возле шахты в Павлодарской области сложная и поднять провалившейся под землю автобус будет нелегко, однако работы продолжатся.

Между тем жители домов, расположенных в 300-400 метрах от места ЧП, говорят, что тоже боятся оказаться под землей вместе со своими жилищами.

Также в Сети появилось видео момента падения автобуса. А супруга одного из спасателей, которого пока не нашли, записала обращение к президенту - она просит привлечь к поискам специалистов из других стран.