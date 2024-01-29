Спасатели добрались до колеса провалившегося под землю автобуса в Павлодарской области

Сегодня, 29 января, в процессе работы спасателям удалось добраться до колеса провалившегося под землю автобуса. Об этом сообщил аким Павлодарской области Асаин Байханов, передает NUR.KZ.

Как отметил глава региона на своей официальной странице в Instagram, с 4 января безостановочно продолжаются поисковые работы на месте обвала в районе горного отвода АО "Майкаинзолото".

Наряду с малогабаритным экскаватором на дне котлована работает второй дополнительный экскаватор с гидравлическим молотом. С его помощью дробятся крупногабаритные камни.

"Я сейчас нахожусь на месте происшествия. Сегодня в процессе работы спасателям удалось добраться до колеса автобуса. На данное время это наиболее крупная найденная часть упавшего в пропасть автобуса. Поисковые работы продолжаются", - сообщил Асаин Байханов.

ЧП на территории АО "Майкаинзолото"

Ночью 4 января в Баянаульском районе Павлодарской области на территории АО "Майкаинзолото" в образовавшийся котлован провалился автобус с пассажирами.

В салоне находились водитель и три спасателя Павлодарского филиала Республиканского центрального штаба профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб.

Позже появилась информация, что на месте происшествия были обнаружены тела двух человек. Аким Павлодарской области сообщил, что погибли Саркыт Бердіқан и Олег Тышкевич. Остальные люди и сам автобус до сих пор не найдены.

По данному факту возбудили уголовное дело. Были допрошены более 40 работников "Майкаинзолото".

Также в Сети появилось видео момента падения автобуса.

Супруга одного из спасателей, которого пока не нашли, попросила президента привлечь к поискам специалистов из других стран.

Кроме того, в поисках автобуса приняла участие предсказательница, которую пригласили родственники спасателей, находящихся под завалами грунта на территории "Майкаинзолото".