Автобус с людьми провалился под землю в Павлодарской области: озвучены имена погибших

Аким Павлодарской области Асаин Байханов назвал имена погибших в результате ночной аварии с автобусом вблизи шахты Майкаинского рудника. Спасательные работы продолжаются, передает NUR.KZ.

Аким Павлодарской области Асаин Байханов в официальном аккаунте в Instagram рассказал последние данные об аварии.

По его данным, на момент обвала в автобусе находились 4 человека - сотрудники Павлодарского филиала Республиканского центрального штаба профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб (3 спасателя и 1 водитель).

Спасательные работы начались ночью и ведутся до сих пор. Работы осложняются угрозой обвала грунта и ведутся с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

"В настоящее время найдены тела двух спасателей - Саркыт Бердіқана, 23.10.1999 г.р. и Тышкевич Олега Леонидовича, 18.09.1970 г.р. Поиски еще двух спасателей продолжаются.

Иных пострадавших нет. Причины произошедшего выясняются специально созданной комиссией под председательством Комитета промышленной безопасности МЧС РК", - рассказал аким.

На месте происшествия организован возглавляемый акимом оперативный штаб, куда входит мой первый заместитель С. Батыргужинов, и. о. начальника департамента по ЧС О. Трещев, замначальника департамента полиции, руководитель областного управления труда, аким Баянаульского района и другие ответственные лица.

Напомним, сегодня ночью около 01.25 часов в Баянаульском районе Павлодарской области на территории АО "Майкаинзолото", вблизи шахты Майкаинского рудника в очистное пространство провалился автобус с пассажирами.