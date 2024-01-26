Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

ЧП с автобусом на "Майкаинзолото": оглашены результаты расследования (видео)

Опубликовано:

Работы на территории АО "Майкаинзолото" проводят спасатели ДЧС
Поисково-спасательные работы на территории АО "Майкаинзолото". Фото: instagram.com/dp_pavlodar

Комиссия по расследованию группового несчастного случая на территории АО "Майкаинзолото" огласила результаты проведенного с 4 по 24 января специального расследования, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС Павлодарской области.

Как сообщается в официальном аккаунте ДЧС в Instagram, членами комиссии под председательством заместителя председателя Комитета промышленной безопасности МЧС Мусы Танабаева изучены рабочая и проектная документация, привлечены к расследованию четыре экспертных организации, в том числе эксперт из Российской Федерации, проведен опрос свидетелей и должностных лиц предприятия.

Комиссией был произведен спуск в шахту и обследовано место обрушения.

По результатам проведенного всестороннего расследования, комиссия пришла к выводу, что причинами группового несчастного случая вследствие обрушения горной массы в отработанное пространство стали:

  • неудовлетворительная организация производства работ;
  • не проводимый должным образом производственный контроль за безопасным ведением горных работ со стороны ответственных лиц АО "Майкаинзолото";
  • не осуществлялся должным образом контроль за процессом обрушения из выработок при отработке блоков.

Кроме этого, было установлено, что за существующими пустотами, образовавшимися в результате деятельности предприятия, не осуществлялся должный контроль, не производилось их принудительное обрушение, с последующим погашением, согласно проектной документации, пустот выработанного очистного пространства.

"Как результат, указанные причины и привели в итоге к внезапному обрушению горной массы, которое, в свою очередь, создало аварийную ситуацию, приведшую к групповому несчастному случаю", - отметили в ДЧС. 

По результатам расследования, комиссией определены комплекс мероприятий по устранению причин, приведших к несчастному случаю, со сроками их исполнения. Среди них - пересмотр должностных инструкций директора шахты, главного инженера, главного маркшейдера, участковых маркшейдеров с учетом требований законодательства в области промышленной безопасности. 

Более того, будет проведено детальное обследование горных выработок на соответствие требованиям промышленной безопасности, а также разработаны маршруты движения автотранспорта с учетом зон возможного обрушения и обеспечения норм безопасности.

"Комиссией установлены семь ответственных лиц, действия которых привели к групповому несчастному случаю", - сообщили в ДЧС.

Согласно трудовому законодательству, материалы расследования переданы в правоохранительные органы.

Аварийно-спасательные работы на месте обвала ведутся без выходных с момента происшествия. Периодически продолжается геосканирование почвы. Работы осуществляются в очень сложных условиях, есть постоянные риски обвала горных пород и имеющихся пустот под образовавшейся воронкой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2057723-chp-s-avtobusom-na-maykainzoloto-oglasheny-rezultaty-rassledovaniya-video/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.