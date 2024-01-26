ЧП с автобусом на "Майкаинзолото": оглашены результаты расследования (видео)

Комиссия по расследованию группового несчастного случая на территории АО "Майкаинзолото" огласила результаты проведенного с 4 по 24 января специального расследования, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС Павлодарской области.

Как сообщается в официальном аккаунте ДЧС в Instagram, членами комиссии под председательством заместителя председателя Комитета промышленной безопасности МЧС Мусы Танабаева изучены рабочая и проектная документация, привлечены к расследованию четыре экспертных организации, в том числе эксперт из Российской Федерации, проведен опрос свидетелей и должностных лиц предприятия.

Комиссией был произведен спуск в шахту и обследовано место обрушения.

По результатам проведенного всестороннего расследования, комиссия пришла к выводу, что причинами группового несчастного случая вследствие обрушения горной массы в отработанное пространство стали:

неудовлетворительная организация производства работ;

не проводимый должным образом производственный контроль за безопасным ведением горных работ со стороны ответственных лиц АО "Майкаинзолото";

не осуществлялся должным образом контроль за процессом обрушения из выработок при отработке блоков.

Кроме этого, было установлено, что за существующими пустотами, образовавшимися в результате деятельности предприятия, не осуществлялся должный контроль, не производилось их принудительное обрушение, с последующим погашением, согласно проектной документации, пустот выработанного очистного пространства.

"Как результат, указанные причины и привели в итоге к внезапному обрушению горной массы, которое, в свою очередь, создало аварийную ситуацию, приведшую к групповому несчастному случаю", - отметили в ДЧС.

По результатам расследования, комиссией определены комплекс мероприятий по устранению причин, приведших к несчастному случаю, со сроками их исполнения. Среди них - пересмотр должностных инструкций директора шахты, главного инженера, главного маркшейдера, участковых маркшейдеров с учетом требований законодательства в области промышленной безопасности.

Более того, будет проведено детальное обследование горных выработок на соответствие требованиям промышленной безопасности, а также разработаны маршруты движения автотранспорта с учетом зон возможного обрушения и обеспечения норм безопасности.

"Комиссией установлены семь ответственных лиц, действия которых привели к групповому несчастному случаю", - сообщили в ДЧС.

Согласно трудовому законодательству, материалы расследования переданы в правоохранительные органы.

Аварийно-спасательные работы на месте обвала ведутся без выходных с момента происшествия. Периодически продолжается геосканирование почвы. Работы осуществляются в очень сложных условиях, есть постоянные риски обвала горных пород и имеющихся пустот под образовавшейся воронкой.