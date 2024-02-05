"Риск обрушения очень высок": ДЧС о возможной приостановке поисков ушедшего под землю автобуса

В ДЧС Павлодарской области сообщили, что решение о приостановке или продолжении поисков ушедшего под землю автобуса примут после заключения комиссии, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Согласно информации департамента, проведенное сканирование георадарных профилей на месте дна провала установило, что структура грунта изменена и ослаблена. Устанавливаются полости и пустоты как рядом с объектами, так и под ними.

"Риск обрушений и провалов очень высок. В настоящее время создается комиссия для обследования всего периметра обвала, комиссией будет изучена горная масса на допустимость дальнейшего проведения работ", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что вчера экскаватор и специалисты работали в прежнем режиме.

Напомним, ранее поиски автобуса уже приостанавливали - из-за образовавшейся воронки возникла угроза для жизни спасателей. Их возобновили менее чем через сутки.

ЧП на территории АО "Майкаинзолото"

4 января ночью в Баянаульском районе Павлодарской области на территории АО "Майкаинзолото" в образовавшийся котлован провалился автобус с пассажирами.

В салоне находились водитель и три спасателя Павлодарского филиала Республиканского центрального штаба профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб.

Позже появилась информация, что на месте происшествия были обнаружены два тела. Аким Павлодарской области сообщил, что погибли Саркыт Бердіқан и Олег Тышкевич. Остальные люди и сам автобус до сих пор не найдены.

По данному факту возбудили уголовное дело. Более 40 работников "Майкаинзолото" были допрошены.

В интернете разместили видео момента падения автобуса.

Супруга одного из спасателей, которого пока не нашли, попросила президента привлечь к поискам специалистов из других стран.

Кроме того, в поисках автобуса приняла участие предсказательница, которую пригласили родственники спасателей, находящихся под завалами грунта на территории "Майкаинзолото".

Комиссия по расследованию группового несчастного случая на территории АО "Майкаинзолото" огласила результаты проведенного с 4 по 24 января специального расследования.

29 января 2024 года аким Павлодарской области сообщил, что в результате поисковых работ найдено колеса автобуса.

Дочь погибшего спасателя Олега Тышкевича опубликовала видеообращение, в котором заявила, что обещанную финансовую помощь семьям оказали не в полном объеме.

Аким Павлодарской области встретился с ней и семьей Бердыкана Саркыта и пообещал проследить, чтобы все финансовые обязательства были исполнены.

3 февраля появилась информация о том, что спасатели отыскали на месте ЧП кусок дверцы внутренней полки автобуса с описью, каску спасателя и ручную радиостанцию.