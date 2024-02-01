"После похорон про нас все забыли": дочь погибшего в ЧП на "Майкаинзолото" обратилась к казахстанцам

Дочь спасателя, найденного погибшим в ЧП с автобусом, заявила, что обещанную финансовую помощь семьям оказали не в полном объеме. В акимате Павлодарской области прокомментировали ситуацию, передает корреспондент NUR.KZ.

Яна Осолодкова записала видеообращение, адресованное казахстанцам. В ролике девушка сообщила, что полтора года назад скончалась ее мама, а теперь и главный герой ее жизни - отец Олег Тышкевич. Сейчас девушка в депрессии и проходит курсы психотерапии. За один сеанс приходится платить по 20 тысяч тенге, а обещанного бесплатного психолога она так и не увидела.

"О трагической погибели я узнала от соседей, предприятие не позаботилось об этом. Я узнала после обеда. Погиб он около часа-двух ночи. После похорон про нас все забыли. Никто не выходит на связь, я не знаю к кому уже обратиться.

Прошу ДЧС или руководство "Майкаинзолото" связаться со мной. Я в полном неведении, все телефоны, которые нам оставили, не отвечают. Нам, как пишут в Instagram, не было выделено четыре с половиной миллиона, было выделено только два миллиона с рудника Майкаин", - рассказала дочь погибшего спасателя Яна Осолодкова.

Между тем, по словам девушки, похороны обошлись в сумму порядка миллиона тенге. Лечение Яна проходит в Алматы, на это также уже ушло примерно полмиллиона. Дочь спасателя попросила от казахстанцев максимальной огласки, при этом назвав причиной трагедии халатность.

На обращение девушки ответили в акимате Павлодарской области, заверив, что семьям найденных погибших спасателей была оказана помощь в сумме четыре с половиной миллиона тенге.

"Два миллиона тенге были выплачены АО "Майкаинзолото", работодателем - Республиканским центральным штабом профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб была выплачена материальная помощь в размере 500 МРП, или 1 млн 846 тысяч тенге, а также выплата на погребение в размере 100 МРП, или 369 200 тенге, с ЕНПФ произведены выплаты на погребение в размере 94 МРП, или 347 000 тенге", - ответили в пресс-службе акима Павлодарской области.

При этом в акимате отметили, что выплаты получили семьи спасателей, которых нашли мертвыми. Такая же помощь будет оказана и родным тех спасателей, поиски которых еще ведутся в случае обнаружения тел или признания их погибшими.

"Местным исполнительным органом прорабатывается вопрос дополнительных страховых выплат от Республиканского центрального штаба профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб и об оказании крупной материальной помощи от АО "Майкаинзолото". Данные выплаты в несколько раз превысят уже выплаченные суммы. О конечных суммах выплат будет сообщено по завершению поисковых работ", - заявили в пресс-службе акима Павлодарской области.

ЧП на территории АО "Майкаинзолото"

Ночью 4 января в Баянаульском районе Павлодарской области на территории АО "Майкаинзолото" в образовавшийся котлован провалился автобус с пассажирами.

В салоне находились водитель и три спасателя Павлодарского филиала Республиканского центрального штаба профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб.

Позже появилась информация, что на месте происшествия были обнаружены тела двух человек. Аким Павлодарской области сообщил, что погибли Саркыт Бердіқан и Олег Тышкевич. Остальные люди и сам автобус до сих пор не найдены.

По данному факту возбудили уголовное дело. Были допрошены более 40 работников "Майкаинзолото".

Также в Сети появилось видео момента падения автобуса.

Супруга одного из спасателей, которого пока не нашли, попросила президента привлечь к поискам специалистов из других стран.

Кроме того, в поисках автобуса приняла участие предсказательница, которую пригласили родственники спасателей, находящихся под завалами грунта на территории "Майкаинзолото".

Комиссия по расследованию группового несчастного случая на территории АО "Майкаинзолото" огласила результаты проведенного с 4 по 24 января специального расследования.

29 января 2024 года аким Павлодарской области сообщил, что в результате поисковых работ найдено колеса автобуса.