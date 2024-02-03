Возросла угроза для жизни спасателей: поиски провалившегося под землю автобуса могут приостановить

На месте обвала на территории АО "Майкаинзолото" в Павлодарской области возросла угроза для жизни спасателей, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

По информации ведомства, экскаваторы продолжают переэкскавацию грунта и горной породы. За прошедший день экскаваторами по северному склону проведена переэкскавация грунта в объеме около 25 кубических метров.

В МЧС подчеркнули, что по всему периметру обвала образовались трещины - это состояние грунта крайне опасно. Ранее при образовании более мелких трещин происходили обвалы, отметили специалисты.

Также эксперты дали заключение о том, что на месте локации искомого объекта высокая вероятность провала.

"При проведении горных работ возможно нарушение "призмы" устойчивости. То есть, высока вероятность обвала стенок провала, так как наблюдаемые породы состоят из обломочных фракций коры выветривания. Также работы осложнены минусовой температурой и сильным бураном. Все это создает угрозу для жизни спасателей", - говорится в сообщении.

В случае невозможности проведения аварийно-спасательных и неотложных работ руководитель ликвидации чрезвычайной ситуации имеет право принимать решения о приостановке указанных работ в целом или их части, предприняв в первоочередном порядке все возможные меры по спасению находящихся в зоне чрезвычайной ситуации людей.

В настоящее время этот вопрос находится на рассмотрении, отметили в МЧС.

ЧП на территории АО "Майкаинзолото"

4 января ночью в Баянаульском районе Павлодарской области на территории АО "Майкаинзолото" в образовавшийся котлован провалился автобус с пассажирами.

В салоне находились водитель и три спасателя Павлодарского филиала Республиканского центрального штаба профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб.

Позже появилась информация, что на месте происшествия были обнаружены два тела. Аким Павлодарской области сообщил, что погибли Саркыт Бердіқан и Олег Тышкевич. Остальные люди и сам автобус до сих пор не найдены.

По данному факту возбудили уголовное дело. Более 40 работников "Майкаинзолото" были допрошены.

В интернете разместили видео момента падения автобуса.

Супруга одного из спасателей, которого пока не нашли, попросила президента привлечь к поискам специалистов из других стран.

Кроме того, в поисках автобуса приняла участие предсказательница, которую пригласили родственники спасателей, находящихся под завалами грунта на территории "Майкаинзолото".

Комиссия по расследованию группового несчастного случая на территории АО "Майкаинзолото" огласила результаты проведенного с 4 по 24 января специального расследования.

29 января 2024 года аким Павлодарской области сообщил, что в результате поисковых работ найдено колеса автобуса.

Дочь погибшего спасателя Олега Тышкевича опубликовала видеообращение, в котором заявила, что обещанную финансовую помощь семьям оказали не в полном объеме.

Накануне аким Павлодарской области встретился с ней и семьей Бердыкана Саркыта и пообещал проследить, чтобы все финансовые обязательства были исполнены.

Вчера также появилась информация о том, что спасатели отыскали на месте ЧП кусок дверцы внутренней полки автобуса с описью, каску спасателя и ручную радиостанцию.