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Автобус с людьми провалился под землю возле шахты в Павлодарской области

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Золотодобыча
Рудник. Иллюстративное фото: mikulas1 / Getty Images

Ночью 4 января в Павлодарской области вблизи шахты в очистное пространство провалился автобус. Идут поиски людей, находившихся в салоне: трех спасателей и водителя, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.

Сообщение о провале поступило сегодня ночью в 01.25. По информации ДЧС, вблизи шахты Майкаинского рудника автобус ушел под землю. По предварительным данным, глубина обвала составляет 150 метров, ширина - полкилометра, а длина - 150-200 метров.

"На момент обвала в автобусе находились 4 человека: 3 спасателя Павлодарского филиала республиканского центрального штаба профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб и 1 водитель. Из шахты эвакуировали 33 рабочих, угрозы их жизни и здоровью нет", - сообщили в пресс-службе ДЧС Павлодарской области.

На месте поисками людей занимаются 44 человека, привлечено 13 единиц техники и один дрон.

Организован оперативный штаб, где находится аким Павлодарской области Асаин Байханов, руководство ДЧС и местные исполнительные органы. Отмечается, что работают также психологи.

Напомним, череда аварий произошла в 2023 году на шахтах в Казахстане.

7 ноября 2021 года трагедия случилась на шахте "Абайская" в Карагандинской области - из-за выброса метана погибли 6 человек, еще двое получили сильное отравление. Было возбуждено уголовное дело по ст.277 УК РК "Нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

В ночь на 3 ноября 2022 года в Карагандинской области на шахте имени Ленина случился выброс газа. Предварительно сообщалось, что в результате ЧП погибли четыре человека. Еще четверых госпитализировали в больницу.

28 октября на шахте имени Костенко, принадлежащей АМТ, прогремел взрыв. Взрыву, по предварительным данным, предшествовало возгорание в лаве. Всего в момент трагедии под землей находились 252 человека.

Расследованием инцидента занялась Генпрокуратура. Статья, которая фигурирует в деле, - "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ" (ч. 3 ст. 277).29 октября было объявлено днем общенационального траура по 46 погибшим шахтерам.

В конце августа произошла авария на шахте "Казахстанская", также принадлежащей АО "АрселорМиттал Темиртау".

17 августа в 10:05 в выработке угольного уклона произошло возгорание конвейерной ленты. В момент происшествия под землей находились 227 человек, 222 из них удалось эвакуировать. Оставшихся пятерых вскоре нашли мертвыми.

В результате аварии также пострадали 13 шахтеров, в больницы были госпитализированы 11 человек, еще двоих направили на амбулаторное лечение.

По факту ЧП ведется расследование по ч.3 ст.277 УК РК – "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ".

В МЧС заявили, что до года может занять тушение пожара на шахте "Казахстанская", начавшегося 17 августа.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2053879-avtobus-s-lyudmi-provalilsya-pod-zemlyu-vozle-shahty-v-pavlodarskoy-oblasti/

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