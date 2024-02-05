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ЧП на "Майкаинзолото": спасательные работы на месте обвала приостановили

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АО "Майкаинзолото"
АО "Майкаинзолото". Фото: instagram.com/pavlodar_tjd

Из-за рисков на месте обвала на территории АО "Майкаинзолото" были приостановлены поисково-спасательные работы, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС Павлодарской области.

Как сообщил ДЧС Павлодарской области в Instagram, на месте обвала на территории АО "Майкаинзолото" приостановлены поисково-спасательные работы.

"Согласно выводам проведенного исследования ТОО “GRP-RIDDER-GROUP” на месте дна провала установлено, что структура грунта изменена и ослаблена. Установлены полости и пустоты как на месте проводимых работ, так и под ними. Риск обрушений и провалов очень высок.

Проведение каких-либо горных, поисково-спасательных работ на данном участке связано с повышенным риском для всех участников поисково-спасательных работ", – говорится в сообщении.

Решение о приостановке принял замглавы ликвидации аварии – замдиректора Павлодарского филиала РЦШ ПВАСС Ерлан Жаркимбеков.

На данный момент планируется привлечь эксперта в области промышленной безопасности, горных, геологических работ для обследования всего периметра обвала и получения заключения либо о продолжении, либо полной приостановке проводимых поисково-спасательных работ.

Все силы и средства ДЧС Павлодарской области находятся на месте проведения работ.

ЧП на территории АО "Майкаинзолото"

4 января ночью в Баянаульском районе Павлодарской области на территории АО "Майкаинзолото" в образовавшийся котлован провалился автобус с пассажирами.

В салоне находились водитель и три спасателя Павлодарского филиала Республиканского центрального штаба профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб.

Позже появилась информация, что на месте происшествия были обнаружены два тела. Аким Павлодарской области сообщил, что погибли Саркыт Бердіқан и Олег Тышкевич. Остальные люди и сам автобус до сих пор не найдены.

По данному факту возбудили уголовное дело. Более 40 работников "Майкаинзолото" были допрошены.

В интернете разместили видео момента падения автобуса.

Супруга одного из спасателей, которого пока не нашли, попросила президента привлечь к поискам специалистов из других стран.

Кроме того, в поисках автобуса приняла участие предсказательница, которую пригласили родственники спасателей, находящихся под завалами грунта на территории "Майкаинзолото".

Комиссия по расследованию группового несчастного случая на территории АО "Майкаинзолото" огласила результаты проведенного с 4 по 24 января специального расследования.

29 января 2024 года аким Павлодарской области сообщил, что в результате поисковых работ найдено колеса автобуса.

Дочь погибшего спасателя Олега Тышкевича опубликовала видеообращение, в котором заявила, что обещанную финансовую помощь семьям оказали не в полном объеме.

Аким Павлодарской области встретился с ней и семьей Бердыкана Саркыта и пообещал проследить, чтобы все финансовые обязательства были исполнены.

3 февраля появилась информация о том, что спасатели отыскали на месте ЧП кусок дверцы внутренней полки автобуса с описью, каску спасателя и ручную радиостанцию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2059165-chp-na-maykainzoloto-spasatelnye-raboty-na-meste-obvala-priostanovili/

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