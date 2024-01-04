Автобус провалился под землю в Павлодарской области: найдены тела двух погибших

Автобус с людьми провалился под землю у шахты АО "Майкаинзолото" в Павлодарской области. Силами спасателей ДЧС в песке обнаружены тела двух погибших. Ведется работа по подъему их на поверхность, передает NUR.KZ.

Как сообщается на официальном сайте Республиканского центрального штаба профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб, на настоящий момент аварийно-спасательные работы продолжаются.

Проводится горизонтальная растяжка для вертикального спуска вниз.

"С прискорбием сообщаем, что силами спасателей ДЧС в песке обнаружены тела двух наших погибших товарищей. Ведется работа по подъему их на поверхность. Автобус не обнаружен, поиски продолжаются.

Весь коллектив РЦШ ПВАСС выражает глубочайшие соболезнования семьям погибших. Этот трагический случай явился огромным потрясением и невосполнимой утратой для всех нас.

РЦШ ПВАСС окажет всю необходимую поддержку семьям погибших, никто из родных пострадавших не останется без внимания", - отметили в ведомстве.

Напомним, сегодня ночью на территории АО "Майкаинзолото" вблизи шахты Майкаинского рудника автобус ушел под землю. По предварительным данным, глубина обвала составляет 150 метров, ширина - полкилометра, а длина - 150-200 метров.

На момент ЧП в салоне находились 4 человека: 3 спасателя Павлодарского филиала республиканского центрального штаба профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб и 1 водитель. Из шахты эвакуировали 33 рабочих, угрозы их жизни и здоровью нет.

Также сегодня ночью в Уральске в одном из кафе прогремел взрыв, здание обрушилось. На данный момент известно о двух погибших. Из-под разрушенных конструкций спасли 6 человек, 5 из которых доставлены в медучреждения, 1 - от госпитализации отказался.