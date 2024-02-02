Погасить кредиты пообещали семьям погибших на "Майкаинзолото" после видеообращения дочери спасателя
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Аким Павлодарской области Асаин Байханов встретился с семьями двух спасателей, погибших в начале января на Майкаинском руднике в ЧП с провалившимся под землю автобусом, передает NUR.KZ.
Соответствующий пост появился на странице главы региона в Instagram.
"Сегодня я навестил семьи спасателей, погибших на месте обвала в районе горного отвода АО "Майкаинзолото".
С родными Бердыбека Саркыта встретился в их доме в Майкаине, ранее я был здесь на его похоронах. Цель моего сегодняшнего визита – заверить родных погибших спасателей, что мы никого не оставим наедине с их утратой. Конечно, никакие слова поддержки и выплаты не вернут близких. Но мы делаем все необходимое, чтобы семьи получили исчерпывающую помощь от государства, работодателя и АО "Майкаинзолото", на территории которого произошла трагедия", – написал аким.
Кроме того, по его словам, в Экибастузе он встретился с дочерью спасателя Олега Тышкевича – ранее девушка опубликовала видеообращение, в котором заявила, что обещанную финансовую помощь семьям оказали не в полном объеме.
"Руководство региона проследит, чтобы все обязательства работодателя и АО "Майкаинзолото" перед Яной и ее братом были исполнены", – подчеркнул Асаин Байханов.
Также он отметил, что семьям погибших полагаются страховые компенсации от Республиканского центрального штаба профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб в размере среднемесячной заработной платы за 5-10 лет, в зависимости от наличия и возраста несовершеннолетних детей.
"АО "Майкаинзолото" в разы увеличит ранее выделенные ассигнования, а работодатель возьмет на себя погашение кредитов и коммунальных долгов семей погибших.
Аналогичные меры затронут и близких двух спасателей, поиски которых еще ведутся, в случае обнаружения тел или признания их погибшими. О конечных суммах общественность будет извещена по завершении всех необходимых процедур", – заверил глава Павлодарской области.
ЧП с автобусом на АО "Майкаинзолото"
Ночью 4 января в Баянаульском районе Павлодарской области на территории АО "Майкаинзолото" в образовавшийся котлован провалился автобус с пассажирами.
В салоне находились водитель и три спасателя Павлодарского филиала Республиканского центрального штаба профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб.
Позже появилась информация, что на месте происшествия были обнаружены тела двух человек. Аким Павлодарской области сообщил, что погибли Саркыт Бердіқан и Олег Тышкевич. Остальные люди и сам автобус до сих пор не найдены.
По данному факту возбудили уголовное дело. Были допрошены более 40 работников "Майкаинзолото".
Также в Сети появилось видео момента падения автобуса.
Супруга одного из спасателей, которого пока не нашли, попросила президента привлечь к поискам специалистов из других стран.
Кроме того, в поисках автобуса приняла участие предсказательница, которую пригласили родственники спасателей, находящихся под завалами грунта на территории "Майкаинзолото".
29 января 2024 года аким Павлодарской области сообщил, что в результате поисковых работ найдено колеса автобуса.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2058759-akim-pavlodarskoy-oblasti-navestil-semi-pogibshih-na-maykainzoloto-spasateley/