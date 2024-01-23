Обращение записала супруга спасателя, находившегося в ушедшем под землю автобусе в Павлодарской области

Супруга спасателя Айдоса Шаймердена Нурсулу записала обращение к президенту - она просит привлечь к поискам специалистов из других стран, передает сайт телеканала КТК.

Нурсулу Шаймерден считает, что ее муж жив, нужно только поторопиться. Свое обращение к главе государства она опубликовала в Сети.

Казахстанка просит Токаева взять поисковую операцию под свой контроль и обратиться за помощью к другим странам.

Местные специалисты уже третью неделю не могут поднять на поверхность ушедший под землю автобус. В МЧС признают, что подобного ЧП в их практике никогда не было.

Сейчас пропавшими без вести числятся два человека, находившихся в автобусе. Тела еще двоих были найдены в первые дни поисков.

Несмотря на то, что прошло уже три недели, семьи пропавших не теряют надежды.

"У нас пятеро несовершеннолетних детей, они все еще ждут своего отца дома. Мы все верим в чудо, может быть, они еще живы. Ждем результатов уже 19 дней, с каждым днем становится все больнее", - поделилась Нурсулу Шаймерден.

Источник: КТК

ЧП на территории АО "Майкаинзолото"

Ночью 4 января в Баянаульском районе Павлодарской области на территории АО "Майкаинзолото" в образовавшийся котлован упал автобус с пассажирами.

В салоне находились водитель и три спасателя Павлодарского филиала Республиканского центрального штаба профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб.

Позже появилась информация, что были обнаружены тела двух человек. Аким Павлодарской области Асаин Байханов рассказал, что погибли Саркыт Бердіқан и Олег Тышкевич. Остальные люди и сам автобус пока не найдены.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Глава МЧС пояснил, что ситуация возле шахты в Павлодарской области сложная и поднять провалившейся под землю автобус будет нелегко, однако работы продолжатся.

Между тем жители домов, расположенных в 300-400 метрах от места ЧП, говорят, что тоже боятся оказаться под землей вместе со своими жилищами.

Также в Сети появилось видео момента падения автобуса. Позже по этому поводу высказался депутат мажилиса Амантай Жаркынбек. Он заявил, что после провала земли под угрозой ближайший поселок.

На прошлой неделе стало известно, что на месте поисков также были обнаружены кислородный баллон и дыхательный аппарат спасателей.