Появилось видео падения автобуса с людьми под землю в Павлодарской области

В Сети появилось видео с моментом падения автобуса с людьми под землю в Павлодарской области. Руководство "Майкаинзолото" подтвердило достоверность кадров, передает Pavlodarnews.kz.

Видео в социальных сетях распространилось сегодня. Руководство "Майкаинзолото" подтвердило, что на нем действительно запечатлен момент падения автобуса с горными спасателями в обвал Майкаинского рудника.

ЧП на территории АО "Майкаинзолото"

Ночью 4 января в Баянаульском районе Павлодарской области на территории АО "Майкаинзолото" в образовавшийся котлован упал автобус с пассажирами.

В салоне находились водитель и три спасателя Павлодарского филиала Республиканского центрального штаба профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб.

Позже появилась информация, что были обнаружены тела двух человек. Аким Павлодарской области Асаин Байханов рассказал, что погибли Саркыт Бердіқан и Олег Тышкевич. Остальные люди и сам автобус пока не найдены. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Глава МЧС рассказал, что ситуация возле шахты в Павлодарской области сложная и поднять провалившейся под землю автобус будет нелегко, однако работы продолжатся. На территорию АО "Майкаинзолото" была доставлена дополнительная техника.

Между тем жители домов, расположенных в 300-400 метрах от места ЧП, говорят, что тоже боятся оказаться под землей вместе со своими жилищами.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!