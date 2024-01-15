Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Появилось видео падения автобуса с людьми под землю в Павлодарской области

Опубликовано:

Автобус провалился под землю в Павлодарской области
Место происшествия. Кадр из видео: pavlodarnews.kz

В Сети появилось видео с моментом падения автобуса с людьми под землю в Павлодарской области. Руководство "Майкаинзолото" подтвердило достоверность кадров, передает Pavlodarnews.kz.

Видео в социальных сетях распространилось сегодня. Руководство "Майкаинзолото" подтвердило, что на нем действительно запечатлен момент падения автобуса с горными спасателями в обвал Майкаинского рудника.

ЧП на территории АО "Майкаинзолото"

Ночью 4 января в Баянаульском районе Павлодарской области на территории АО "Майкаинзолото" в образовавшийся котлован упал автобус с пассажирами.

В салоне находились водитель и три спасателя Павлодарского филиала Республиканского центрального штаба профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб.

Позже появилась информация, что были обнаружены тела двух человек. Аким Павлодарской области Асаин Байханов рассказал, что погибли Саркыт Бердіқан и Олег Тышкевич. Остальные люди и сам автобус пока не найдены. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Глава МЧС рассказал, что ситуация возле шахты в Павлодарской области сложная и поднять провалившейся под землю автобус будет нелегко, однако работы продолжатся. На территорию АО "Майкаинзолото" была доставлена дополнительная техника.

Между тем жители домов, расположенных в 300-400 метрах от места ЧП, говорят, что тоже боятся оказаться под землей вместе со своими жилищами.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2055618-poyavilos-video-padeniya-avtobusa-s-lyudmi-pod-zemlyu-v-pavlodarskoy-oblasti/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.